Koronavírus: Válságban a légi közlekedés

A koronavírus-járvány miatt a tőzsdén jegyzett 116 légitársaság értéke mintegy 41 százalékkal, 157 milliárd dollárral esett, és soknak alig két hónapra elegendő szabad készpénzállománya maradt. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség ezért is hívta fel a kormányok figyelmét a helyzet súlyosságára. Alexandre de Junaic elnök-vezérigazgató videókonferencián azt mondta, azonnali és határozott lépések kellenek, különben a légitársaságok rövid időn belül csődbe mennek, ez pedig a gazdaság többi szektorában is csődhullámot fog okozni. Becslései szerint 200 milliárd dollárra is szüksége lehet a teljes iparágnak.

Előrejelzések szerint az idén az utasszám 30 százalékkal csökkenhet a tavalyihoz képest, sok légitársaság a márciusi és április járatok 70-90 százalékát már törölte. Az Eurocontrol európai légiforgalmi áramlásszervező keddi adatai szerint Szlovéniában, Lengyelországban és Olaszországban is 75 százaléknál nagyobb mértékben esett vissza a forgalom.

Súlyos a helyzet Európától Amerikáig

Európában az egyik legnehezebb helyzetben az Alitalia van, mivel a kormány több éve próbálja a cégben még fennálló részesedését eladni, hogy kikerüljön a társaság a csődvédelem alól. Most azonban az olasz kormány "B" terve lép életbe, azaz újra teljesen állami kézbe veszik a légitársaságot, és újabb 600 millió eurót adnak a további működésre.

A skandináv országok a Norwegian és a SAS Scandinavian számára is készek mentőcsomagot összeállítani, ez egyelőre elsősorban adócsökkentést jelent. Az ausztrál kormány is főként adócsökkentéssel és különböző díjak elengedésével 430 millió dollárral redukálná az iparág terheit. Tajvan pedig jelezte, hitelekkel támogatná az oda bejegyzett légitársaságokat.

Az Egyesült Államokban a légitársaságok 50 milliárd dolláros segítséget kértek, amely elsősorban hitelek és garanciák nyújtásában mutatkozhat meg, de rajtuk kívül a Boeing is kért 60 milliárd dollárt a repülőgépgyártás fenntartására. Ezt azzal indokolták, hogy a gyárak 2,5 millió munkahelyet, valamint 17 ezer vállalkozást tartanak el. A Boeing eközben arról is határozott, hogy fenntartják a termelést mindkét, még üzemelő gyárukban, és mindenben követik a egészségügyi hatóságok útmutatásait. Az Airbus szintén jelezte igényét az európai államok támogatására.

Átalakul az európai légi közlekedési piac?

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a jelenlegi piaci helyzettel kapcsolatban azt mondta, hogy a korábban állami pénzből és tőkeinjekciókból fenntartott légitársaságok el fognak bukni, kérdés, hogy a koronavírus kapcsán indított mentőcsomagok meddig tolhatják ezt ki. Európában 2-3 hagyományos és két fapados légitársaság marad majd. Ezek egyike szerinte a Wizz Air lesz. Ezt azzal indokolta, hogy a cégnek most is akkora mértékű, 1,3 milliárd eurós készpénzállománya van, amellyel akkor is hosszú ideig üzemképes maradna, ha minden járatot le kellene állítania. Ugyanakkor a piac élénkítése, a gyors talpra állás és a veszteségek mérséklése érdekében fontos szerepet lát a jól irányzott állami és európai uniós támogatásokban, amelyeket a Wizz Air is folyamatosan nyomon követ.

Újabb járattörlések

Miközben a kormány egyelőre nem tervezi a budapesti Liszt Ferenc Repülőtér lezárását, a légitársaságok folyamatosan jelentik be, hogy mely járatok indítását szüneteltetik. A Wizz Air például szombattól előreláthatólag április 10-ig törli a Budapest, Debrecen és Málta közötti útjait. Az utasok kérhetnek 100 százalékos visszatérítést bankszámlára és bankkártyára, vagy a Wizz-számlájukon jóváírják a viteldíj 120 százalékát, amely 24 hónapon belül a Wizz Air más termékeire és szolgáltatásaira költhető. A moszkvai, szentpétervári és kazáni járatok továbbra is közlekednek, de jelenleg csak orosz állampolgárok utazhatnak az Oroszországi Föderációba.

Hétfőtől egy hétre felfüggeszti budapesti járatait az orosz Aeroflot is. Szerda 0 órától lépett ugyanis érvénybe az a korábbi miniszterelnöki rendelet, amely május 1-jéig erősen korlátozza a külföldiek beutazását Oroszországba. Fővárosunkba a járványhelyzetre való tekintettel jövő héttől alapvetően az orosz utasok hazaszállítása miatt küld majd gépet.