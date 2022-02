Vírus- és baktériummentes csomagolóanyagokat gyárt a körösladányi Box Print-FSD Packaging Kft. A magyar tulajdonú cég 685 millió forintból fejleszthetett, ebből uniós pályázaton 548 millió forintot nyertek el, amelyet önerővel és banki hitellel egészítettek ki. Fazekas Attila ügyvezető igazgató szerint egészségipari, higiéniai és élelmiszeripari termékek csomagolását már most is tudják gyártani, és hamarosan megfelelnek a még szigorúbb szabványoknak is, amivel a gyógyszeripar számára is tudnak készíteni termékeket.

Omikron: 8 napig is életképes maradhat a felületeken Jelentősen tovább marad életben az új típusú koronavírus omikron variánsa a műanyag felületeken és az ember bőrén, mint a kórokozó eredeti változata - állapította meg egy új japán tanulmány. A tudósok szerint eredményeik miatt még fontosabb szerepet kaphat a járvány elleni védekezésben a rendszeres fertőtlenítés. h i r d e t é s

A kórokozók csaknem 100 százalékát elpusztítja

A vírus- és baktériummentességet nano-ezüst részecskékkel ellátott lakk- vagy fóliabevonattal érik el, amelyet speciális géppark segítségével visznek fel a csomagolóanyagok felületére. Az így kezelt csomagolóanyagokra kerülő vírusok és baktériumok száma a cég közleménye szerint 99,99 százalékkal lecsökken.

A lakk funkcionalitását ISO szabványnak megfelelően baktériumfajokkal és a koronavírus-család törzsével szemben sikeresen tesztelték. Fazekas Attila elmondta, hogy koronavírus antigén gyorsteszt dobozból évi 150 millió darabot tudnak gyártani, ezért keresik az exportlehetőséget is, elsősorban Németországba.

A magyar cég csomagolóanyagát hamarosan a gyógyszeripar is használhatja. Fotó: MTI/Rosta Tibor

A céget 1998-ban két magyar magánszemély alapította. Jelenleg két telephelyen, Dunaharasztiban és Körösladányban, több mint hatezer négyzetméteren termelnek, Békés megyében a kisebb, Dunaharasztiban a nagyobb márkatermékek csomagolását gyártják kartonból és hullámpapírból, ofszet technológiával. Tavaly 155 millió terméket gyártottak, árbevételük meghaladta a 2,2 milliárd forintot. Nyolcvanhét munkavállalót foglalkoztatnak, Körösladányban a közeljövőben elképzelhető 15-20 százalékos létszámbővítés - árulta el Fazekas Attila.