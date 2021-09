Ahogy arról nemrég mi is beszámoltunk, a Szilícium-völgy Oscar-díjának is nevezett Breakthrough-díjjal tüntették ki Karikó Katalin kutató biológust, biokémikust az új típusú koronavírus elleni innovatív vakcinák kifejlesztését lehetővé tevő felfedezésért. Néhány nappal később pedig újabb elismerést zsebelhetett be ezért a magyar tudós: a tokiói Keio Egyetem orvostudományi díját.

Újabb neves díjat kapott Karikó Katalin. Fotó: MTI/Cseke Csilla

Több mint 30 év munkájának eredménye

Júniusban Karikó Katalinnak ítélték oda a 2021-es Reichstein-érmet, a legnagyobb svájci tudományos díjat a gyógyszerészet területén.

Karikó Katalin 1989-ben Amerikában kezdett dolgozni az mRNS-sel, mert meggyőződése volt, hogy az mRNS-t fel lehet használni arra, hogy a sejteket saját gyógyszereik előállítására utasítsa. Kiderült azonban, hogy a szintetizált mRNS gyulladással kísért erős immunválaszt váltott ki. Sok évi próbálkozás után a tudós felfedezte, hogy ha egy módosított nukleozidot - a pszeudoridint - beépít az mRNS-be, azzal elkerülhető a gyulladás, valamint a módosítás nyomán sokkal nagyobb mennyiségűfehérjeképződik az mRNS-ről, mint a korábbi, nem módosított változat esetében. Ez a felfedezés nyitott utat az új típusú koronavírus elleni rendkívül hatékony, innovatív vakcinák kifejlesztéséhez, de az eredmény nemcsak afertőző betegségekelleni harcban, hanem a rák és a szívbetegségek leküzdésében is reményt jelent - írta indoklásában az egyetem.

Egyébként kilencven japán tudós dönt arról, hogy kinek ítélik oda a Keio Orvostudományos Díjat, miután a világ minden tájáról begyűjtötték a javaslatokat. A kitüntetettek érmet és 10 millió jent (mintegy 27 millió forintot) is kapnak. A díjjal Nureki Oszamut, a Tokiói Egyetem professzorát is kitüntették az élet kulcsfontosságú molekuláinak strukturális biológiájának terén elért eredményeiért.

Vannak emberek, akiknek mindegy, hogy mit mondanak, akkor sem fogják beoltatni magukat. De vannak olyanok is, akik csak azért nem kérték még az új típusú koronavírus elleni vakcinát, mert nem értik az oltóanyagok működését, és emiatt félnek - véli Karikó Katalin, a szintetikus mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója.