Megnéznéd a Vénuszt és az Uránuszt? Most megteheted

A napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők lesznek az égen, majd este meg is vastagszik a felhőzet. Estefelé egyre többfelé elered az eső, zápor. Erős délnyugatiról északnyugatira forduló szélben 19, 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Pénteken estig frontmentes marad az idő, de tetőzik a terhelés, és akár nagyon erős melegfront jellegű panaszok is felléphetnek. Migrént és keringési problémákat tapasztalhatnak az érzékenyek, és rajtuk kívül másoknál is erősödhetnek a gyulladások, alvásproblémák léphetnek fel. Este hidegfront érkezik. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások: