Látványos égi jelenséggel találkozhatsz a hét közepén

A Vénusztól 5 fokra járó Uránusz is beáll a sorba, bár a bolygót csak távcsővel lehet majd megpillantani. Az égitestek megfigyeléséhez nem kell semmilyen segédeszköz, elég, ha a kitakarástól mentes nyugati horizont fölé tekintünk – hívta fel a figyelmet a Svábhegyi Csillagvizsgáló. A március 23-i együttállás 18:30 perckor lesz igazán jól látható. A halványabb Jupiter 6 fokkal, az éppen kétnapos holdsarló 17 fokkal, a Vénusz pedig 26 fokkal jár majd a horizont fölött.

Március 24-én a holdsarló feljebb emelkedik, már a Vénusznál is magasabbra ér. Érdemes lesz az együttállást az egyre sötétedő égen tovább követni, mert egyre szebb részletek bukkannak majd fel. A háromnapos holdsarlón felbukkan a hamuszürke fény, az éjszakai oldal halvány derengése. Egy kézi kistávcsővel nemcsak a holdtengereket lehet majd megfigyelni a Hold megvilágítatlan oldalán, de kis szerencsével még a holdsarló csúcsáról látszólag elváló világító krátercsúcsok is láthatóak lesznek. A holdsarlótól 3 fokkal balra fölfelé irányítva kézitávcsövünket az Uránusz bolygót is megpillanthatjuk egy zöldes színű, halvány csillagként.

Az égitestek együttállásáról részletes blogbejegyzés olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló Univerzum hírei blogoldalon. A csillagvizsgálóban mindkét napon csillagász szakvezető segítségével figyelhetik meg az érdeklődők az égi jelenséget.

