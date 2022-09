Kiderült, miért nem emlékezünk bizonyos arcokra

Nem mindenkinek működik ugyanolyan jól a memóriája, az arcok megjegyzése terén ugyanakkor még nagyobb különbségek figyelhetők meg. Vannak olyanok, akik évek elteltével is felismernek valakit, akivel egyetlen alkalommal találkoztak csupán. Mások viszont a néhány nappal ezelőtt megismert ember mellett is idegenként sétálnak el. A UNSW Sydney és a Wollongong Egyetem pszichológusai egy friss kutatásukban megtalálhatták a választ, miért jó vagy rossz egyesek arcmemóriája – írja a Science Daily.

Az apró részleteket jegyzik meg

Sokáig tartotta magát az a nézet, hogy a kivételes arcfelismerő képességekkel rendelkező emberek az arcok holisztikus feldolgozására támaszkodnak, vagyis a teljes egészet tekintik át és memorizálják. A friss kutatást publikáló szakemberek szerint ugyanakkor azok az emberek, akik nagyon könnyen megjegyeznek arcokat, elsősorban az apró részleteket vésik jobban a memóriájukba, majd ezeket rakják össze a fejükben egy olyan képpé, amit a későbbiekben is könnyen felismerhetnek.

Egyesek számára nagyobb nehézséget jelent egy arc megjegyzése. Fotó: Getty Images

Sokan azt gondolják, hogy egy arcot úgy a legkönnyebb megjegyezni, ha annak közepébe tekintve a teljes egészet próbáljuk meg a fejünkbe vésni – mondta el Dr. James Dunn, a kutatás vezetője. Hozzátette: a tanulmány eredményei szerint ugyanakkor az úgynevezett szuperfelismerők (akik kiválóak az arcok felismerésében) még úgy is nagyobb arányban azonosítanak be arcokat, hogyha annak csak részleteit láthatják.

A kísérlet során az egyetem pszichológusai 37 szuperfelismerőt, illetve 68 átlagos arcmemóriával rendelkező embert teszteltek. Képekről kellett felismerni korábban nem ismert arcokat úgy, hogy bizonyos részek takarásban voltak. A leginkább kitakart fotókon csupán az arc 12 százalékát láthatták, de a legtöbbet láttató képeken is csak az arcvonások 60 százaléka volt felismerhető. Mindenkinek öt másodperce volt egy arc megtekintésére, miközben egy program segítségével a szemmozgásukat is követték. Kezdetben 12 arcot kellett így részleteikben megismerni, majd a második fázisban ezek mellé 12 újabb arcot levetítettek. A résztvevőknek jelezniük kellett, hogy mely arcok szerepeltek már korábban is.

A szuperfelismerők általában jobban teljesítettek akkor is, ha csupán kis részeit figyelhették meg az arcnak. A kutatók megfigyelték, hogy sokkal rövidebb ideig néztek bele a vizsgált ember szemébe, és inkább az arc különböző részeit fürkészték. Az arcot aztán úgy rakhatták össze a fejükben, mint egy kirakóst, melynek részei a felismerést segítő jellegzetességek.

Egy másik, korábban közzétett kutatás eredménye szerint a jó arcfelismerők más típusú vizuális minták összehasonlításában is jeleskednek. Jól teljesítettek például az igazságügyi szakértők által begyűjtött adatok elemzésében is, melyek során begyűjtött ujjlenyomatokat kellett összehasonlítaniuk.

