Szuperlátást biztosít az új éjjellátó kontaktlencse

Szuperlátást lehetővé tevő kontaktlencséket mutattak be egy friss tanulmányban. A lencsék – amelyek nanorészecskék segítségével nyelik el az alacsony frekvenciájú fényt – lehetővé teszik a viselőik számára, hogy olyan infravörös hullámhosszakat is érzékeljenek, amelyek egyébként láthatatlanok az emberi szem számára. Aki tehát ezt használja, a sötétben is láthat majd – írja a Live Science.

Az új kontaktlencse segíthet a színtévesztőkön is. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Becsukott szemmel is működik

Az új lencsékhez nanorészecskéket ágyaztak be rugalmas polimerekbe, majd első körben egereken, később pedig embereken is tesztelték a fejlesztést. A résztvevők a lencsék segítségével érzékelték a villódzó infravörös fényt és meg tudták állapítani annak irányát, az infravörös látás ráadásul becsukott szemmel még jobb volt.

A lencsékbe ágyazott nanorészecskéket módosítva olyan változatokat is létrehoztak, amelyek a közeli infravörös spektrum meghatározott, látható részeit kék, zöld és piros színre alakították át. A csapat szerint ez a módosítás segíthet a színtévesztéssel élőkön.

"Az új fejlesztés megnyitja a lehetőséget a nem invazív, szuperlátást biztosító eszközök előtt" – mondta el Tian Csüe, aki a Kínai Tudományos és Technológiai Egyetem munkatársaként vett részt a fejlesztésben.

A hagyományos éjjellátó szemüvegek a második világháborúban jelentek meg, ezek elektronikus képfokozó csöveket használnak. Komoly hátrányuk, hogy általában energiaforrásokra szorulnak, emellett nem képesek az infravörös tartomány minden hullámhosszát megkülönböztetni. A mostani, innovatív fejlesztésről jó tudni, hogy sok kutatómunkára és tesztelésre lesz még szükség, mielőtt a mindennapi gyakorlatban is bevethetnék.