A világ legbüdösebb gyümölcsének titka

A duriánt egész Délkelet-Ázsiában fogyasztják. A magas tápértékű gyümölcs húsa puha, krémes állagú, íze pedig kellemesen édes. A durián azonban jellegzetes, romlott húsra vagy rothadó hagymára emlékeztető szagáról is híres, ezért számos ázsiai országban tilos fogyasztani a közlekedési járműveken, a liftekben és a szállodákban, és a repülőgépekről is kitiltották.

Az etionin okozza az ázsiaiak körében közkedvelt durián igen büdös szagát. Fotó: Getty Images

Rájöttek, mitől olyan büdös

A müncheni egyetem Leibniz Élelmiszerbiológiai Intézetének tudósai egy korábbi kutatásukban már kimutatták, hogy a gyümölcs igen kellemetlen szaga az etántiol vegyület és származékaiból ered, azt viszont nem tudták megfejteni, hogy a növény miként termeli ezt. Most azonban Nadine Fischer és Martin Steinhaus kutatók kimutatták, hogy az etionin aminosav az előfutára ennek a nagyon kellemetlen szagú vegyületnek.

"Amikor a gyümölcs érik, egy növényspecifikus enzim kibocsátja a szagot etioninból. Megfigyeltük, hogy a gyümölcs érésekor nemcsak húsának etioninkoncentrációja nő meg, hanem az etántiol mennyisége is. Ez utóbbi ad magyarázatot arra, hogy az érett durián miért olyan büdös" - idézte az egyetem közleménye Nadine Fischert.

Bajt is okozhat az aminosav

Azonban nemcsak az erős, kellemetlen szaga miatt volt fontos, hogy megtudják, pontosan mennyi etionint tartalmaz a gyümölcs. Állatkísérletekben és sejtkultúrák tanulmányozásából az is kiderült, hogy ez az aminosav nem ártalmatlan. "Májkárosodás és májrák alakult ki azoknál a patkányoknál, amelyek szervezetébe nagy mennyiségű aminosav került be a táplálékuk által" - hangsúlyozta Martin Steinhaus. Az új tanulmány azt is kimutatta, hogy az etionin alacsony koncentrációjának is immunrendszer-módosító hatása van.

Ezek az eredmények felvetik tehát a kérdést, hogy a gyümölcs fogyasztása káros-e az egészségre. Ennek kiderítéséhez további tanulmányok szükségesek, azt azonban kiemelték a kutatók, hogy egy 70 kilós embernek egy nap legalább 580 kilogramm etioninban igen gazdag gyümölcspépet kellene elfogyasztania ahhoz, hogy hatása ugyanolyan mérgező legyen, mint az állatkísérletekben.