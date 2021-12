Ezért fontos a rendszeres kézápolás

Ahhoz képest, hogy mennyi mindenre használjuk a kezünket, meglepően keveset törődünk vele. Bekrémezzük, ha már kellemetlenül száraz, de a napi bőrápolási rutinból a legtöbbször kimarad - ez viszont idővel garantáltan nyomot hagy.

repedések keletkeznek szervezetünk első számú védelmi vonalán, és a húzódó, feszülő, érdes bőrfelszín mellett fertőzésveszéllyel, A bőrünkre hajlamosak vagyunk csupán esztétikai szemszögből tekinteni, holott azon túl, hogy nagyban meghatározza megjelenésünket, sokkal fontosabb feladatai is vannak. A két leglényegesebb, hogy összeköttetést nyújt testünk és a külvilág között, valamint védőgátként hárítja a kórokozókat és egyéb agresszív külső hatásokat. Ideális esetben a bőr három rétege remekül összedolgozik, hogy elláthassa barrier funkcióját. Ám ha sérül vagy kiszárad, akkor - akár szó szerint -, és a húzódó, feszülő, érdes bőrfelszín mellett fertőzésveszéllyel, korai bőröregedéssel , és olyan krónikus problémákkal is számolnunk kell, mint az ekcéma.

Rengeteg embert érint a száradt, repedezett kéz problémája. Bár állandó odafigyelést igényel, nem lehetetlen enyhíteni a zavaró tüneteken. Mutatjuk, mit tehetünk. h i r d e t é s

Veszélyzónában a kezünk

A zord téli időjárás egyébként sem kedvez a bőrnek, hiszen a metsző szél és a fűtés miatti száraz levegő mind nedvességet von el a felszínéről. Kézfejünk pedig fokozottan ki van téve a káros környezeti hatásoknak, hiszen általában nem fedi ruha. Emellett a mosogatás, takarítás is irritálja a kéz bőrét, mivel forró vízzel és különböző vegyszerekkel is érintkezik, amennyiben nem húzunk gumikesztyűt.

Fotó: Getty Images

A koronavírus-járvány miatt lassan két éve jóval gyakrabban mosunk kezet , mint korábban, és többször használunk alkoholos fertőtlenítőszereket is, ezek pedig szintén erősen szárító hatásúak. Gyakorlatilag minden egyes kézmosással (feltéve ha nem kifejezetten bőrkímélő szappant választunk) nemcsak a káros baktériumokat távolítjuk el kezünkről, hanem azokat a jótékonyakat is, amelyek fontos részét képezik a bőrfelszín természetes mikrobiomjának. A kórokozókon túl pedig a bőrt védő zsírréteget is lemossuk, amelyet ha nem pótlunk, felborul a hidro-lipid egyensúly, aminek egyenes következménye, hogy sérül a fent már említett barrier funkció.

Ha nem kezeljük időben a bőrszárazságot, akkor kezünk gyorsan kirepedezhet, illetve hámló, viszkető foltok jelenhetnek meg rajta, ami mindenképpen kellemetlen, és akár fájdalmas is lehet. Mindezek mellett természetesen nem elhanyagolható az sem, hogy a kiszáradt kézfej korántsem nyújt esztétikus látványt. Márpedig a kezünk szinte mindig szem előtt van, ezért társas kapcsolatainkat is negatívan befolyásolhatja, ha nem törődünk vele.

Kéz ne maradjon szárazon!

Egyértelmű tehát, hogy a kezünket legalább olyan fontos ápolni, mint az arcunkat vagy a bőrünk más területét, a kérdés már csak a hogyan. Összegyűjtöttünk néhány tanácsot, amelyek mind kezeskednek azért, hogy kezünk mindig bársonyosan sima legyen.

Télen hideg és/vagy szeles időben mindig húzzunk kesztyűt , nyáron pedig reggelente indulás előtt kenjük be UV-szűrős krémmel a kézfejünket.

Takarításnál és mosogatásnál is óvjuk a kezünket gumikesztyűvel.

Ne kínozzuk túl forró vízzel a bőrünket. Ha kipirosodik kézmosás közben, akkor mindenképp vegyük vissza a víz hőfokát.

A hagyományos szappanok SLS-t tartalmaznak, ami remek felülettisztító, ám erősen irritáló és szárító hatású anyag. Lehetőleg SLS-mentes kéztisztítót használjunk, amely óvja a kézbőr lipidrétegét.

Minden kézmosás után krémezzük be vékonyan a kezünket, esténként pedig használhatunk több, zsírosabb krémet is. Sőt, ha pamutkesztyűt is húzunk lefekvés előtt, biztosan sokkal puhább kézzel ébredünk majd.

Ne a testápolónkkal kenegessük a kezünket, hanem válasszunk kifejezetten a kézbőr hidratálására kifejlesztett terméket. Keressük az ureát, ceramidot és más természetes hidratáló faktorokat (úgynevezett NMF-eket) tartalmazó formulákat, mert ezek intenzív, hosszan tartó hidratálást nyújtanak, és erősítik a bőr saját védekezőképességét.