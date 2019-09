Egy jó arclemosónak ezt kell tudnia

Mit is tud ez a "csodavíz"?

A micella valójában egy láthatatlan mikrogömb, amely nem-ionos felületaktív anyagok rendszereként úgy vonzza magához a bőr különböző szennyeződéseit, mint a mágnes. A működése is a mágnes két pólusához hasonló, hiszen a micella rendelkezik egy hidrofil, vízben oldódó pólussal, és egy lipofil, a zsírral vegyülő, a vízzel inkompatibilis pólussal is. Ennek a kettős hatásnak köszönhetően az olyan külső környezetből származó lerakódásokat, mint a smink, a por, a légszennyezés maradványai, és a bőr saját szennyeződéseit is, mint az izzadtság, a faggyú, lehámlott bőrdarabok képes hatékonyan eltávolítani. A micellás víz mindezt úgy teszi, hogy nem irritálja a bőrt, így még azok reggeli és esti bőrápolási rutinjába is beépíthető, akiknek nagyon érzékeny a bőrük.

Az európai nők 75 százaléka úgy gondolja, hogy érzékeny a bőre. Mit kell tudni erről a bőrtípusról? Részletekért kattintson cikkünkre!

A bőr összetételéhez hasonlít

Az első micellás vizet 1995-ben szabadalmaztatta a BIODERMA, és továbbra is az ő termékeik számítanak etalonnak a micellás lemosók piacán. Micellás vizeik olyan zsírsav-észtereket, glicerin-észteret és aktív biomimetikus anyagokat tartalmaznak, amelyek a bőr eredeti összetételéhez nagyon közel állnak. A termékek alkohol- és parabénmentesek és hipoallergének.

Tisztít, nyugtat és nem ragacsos

A BIODERMA Sensibio-termékeit a különösen érzékeny és irritációra hajlamos bőrtípussal rendelkezők számára fejlesztették ki, és én magam is ennek a termékcsaládnak a micellás lemosóját teszteltem, a Sensibio H2O arc- és sminklemosót. A termék azért lett igazán szimpatikus a számomra, mert a piacon egyedülállóként olyan micellaoldat, amely micelláit olyan zsírsavészterek építik fel, melyek a bőrsejtek membránjainak foszfolipidjeihez hasonlóak, így a bőr hidrolipid rétegét természetes módon segítik újjáépíteni.

A micellás víz nem irritál, így az érzékeny bőrűeknek is ajánlott a használata. Fotó: iStock

A Sensibio H2O-t a reggeli és az esti arcápolási rutinomba is könnyedén be tudtam építeni: általában egy arclemosó zselével szoktam megtisztítani a bőrömet, a reggeli és az esti zuhanyozás során is, ezután jöhet az arclemosó, majd a hidratáló krém. Arclemosóként az elmúlt hetekben a Sensibio H2O-t használtam, ami az eddigi lemosóimhoz képest nem hagyott ragadós érzést maga után, és levegőzni is hagyta a bőrömet.

A termék tisztító képessége tényleg páratlan, nap végén maradéktalanul le tudtam vele mosni a sminket, és ha több időt töltöttem a városban, akkor nap közben is áttöröltem vele az arcomat - meglepő, mennyi szennyeződés maradt utána a vattakorongon, köszönhetően a pornak és a légszennyezettségnek. Korábban számtalan olyan lemosóm volt, ami csípte, irritálta a bőrömet, viszont a Sensibio H2O éppen ellenkezőleg hűsítő hatású volt, és ha valamiért kipirosodott a bőröm, vagy esetleg be volt gyulladva egy-egy ponton, akkor nyugtatta is.

Mivel gyorsan beszívódott, hamar rá is tudtam kenni a fényvédős hidratálót, majd a sminket is. Mivel sokszor csomagoltam el a táskámba, hogy nap közben is tudjam használni, végül beszereztem még egy adagot a Sensibio H2O-ból, hogy a fürdőben is legyen egy, és nálam is, ha nem vagyok otthon.