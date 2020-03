Térképnyelv: mit tehetünk ellene?

A térképnyelv bárkinél, bármely életkorban kialakulhat, és van, akinél rendszeresen visszatér. A térképnyelv nem fertőző, és nem növeli a szájüregi daganatok kialakulásának esélyét sem.néhány egyszerűbb otthoni módszerrel is. Ha azonban a a térképnyelv komoly fájdalommal jár, mindenképpen mutassuk meg orvosnak, hogy a súlyosabb betegség esélyét kizárhassuk. térképnyelv egyeseknél irritációval jár együtt, ezért. A leggyakrabban a csípős, fűszeres, sós, illetve savas ételek okozhatnak problémát, ezért érdemes ezeket kerülni. Szintén irritációt okozhatnak a dohánytermékek, az intenzív ízű cukorkák, a savas kémhatású zöldségek és gyümölcsök, valamint azok az élelmiszerek, melyekben túlságosan sok az adalékanyag.

Minél több folyadékot fogyasztunk, annál kisebb az esélye annak, hogy térképnyelv alakuljon ki. A folyadékfogyasztással, csökkenthetjük a kellemetlen szájszag kialakulásának esélyét is. Igyunk naponta legalább két liter vizet (ebben akár okostelefonos applikációk is a segítségünkre lehetnek), együnk magas víztartalmú zöldségeket és gyümölcsöket (például dinnyét vagy uborkát), rendszeresen fogyasszunk leveseket, gyümölcsturmixokat. Az alkohol- és koffeintartalmú italokat azonban kerüljük!Az aloe verának gyógyító, gyulladáscsökkentő hatásai vannak, emellett hatékony a kellemetlen lehelet ellen is. Egyszerűen facsarjunk ki egy aloe vera-levelet, majd a levet kenjük a nyelvünkre. Várjunk tíz percet, majd öblítsük ki a szánkat langyos vízzel., naponta két-három alkalommal.