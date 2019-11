Mindenre jó a csodálatos gyömbér

A legújabb kutatások azt mutatják, hogy a gyömbér - számos más, egészséget javító tulajdonságát akár el is felejthetnénk - lehet, hogy (egyes modellek tanulsága szerint) akár tízezerszer hatékonyabb a rák elleni küzdelemben, mint a kemoterápia.

A gyömbér hatékonyan veszi fel a harcot a rákos sejtek ellen

Amint arról a Food Revolution már beszámolt , az indiai Rajiv Gandhi Biotechnológiai Központ tanulmánya, amelyet a Plos One és a PubMed is elérhetővé tett , erős rákőssejt-ellenes tevékenységet fedezett fel a 6-Shogaolban a gyömbér egyik aktív összetevőjében. Ez a hatás akkor is megmarad, ha a gyömbért kiszárítják vagy megfőzik. A tanulmány azt is megállapította, hogy, szemben a kemoterápiával, amely a szervezet egészét érinti, s komoly károkat is okozhat.A rák őssejteket néha "anyasejtnek" is hívják, mert ezek a szülői, prekurzorai a "leánysejteknek". amelyek. A kutatók szerint a kemoterápia nem elég hatékony az anyasejtek elpusztításában, és ezért sok esetben a rák visszatér.A rák őssejtek komoly akadályt jelentenek a hatékony terápia útjában, mivel ezek felelősek a rossz prognózisokért és. Ráadásul nagyon kevés kemoterápiás vegyülettől várható e sejteket likvidálása. Több kutató kimutatta, hogy ezek a sejtek ellenállnak a rákgyógyszerek széles spektrumának. Ezért bármely vegyületet, amely potenciálisan hatásos lehet a rákos őssejtek ellen, rendkívül kívánatos kezelésre alkalmassá tenni, és nyomon követni a hatását továbbfejlesztéshez.A gyömbérről bebizonyosodott, hogy. A további kutatások még hatékonyabb kezeléseket eredményezhetnek, amelyek nem károsítják az egészséges sejteket az emberi szervezetben, ellentétben a kemoterápiával és a sugárkezeléssel.Eltekintve a gyömbér potenciális felhasználásától a rák elleni küzdelemben, számos egyéb kiváló tulajdonsága is van, amely az egyik legerősebb természetes gyógyszeré teszi. Erőstulajdonságai vannak, így igazán kiváló étek, ha a civilizációs és másfajta betegségek ellen fel akarunk lépni természetes hatóanyagokkal.