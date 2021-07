Gyógynövények a prosztata egészségéért

Fűrészpálma

A fűrészpálma termésének kivonata a leggyakoribb prosztatavédő gyógynövény. Már az amerikai őslakosok is rendszeresen fogyasztották a fűrészpálma bogyóit vizelési problémák kezelésére. A jóindulatú prosztata-megnagyobbodás - amely a középkorúaknál és időseknél is nagyon gyakori - egyik jele, hogy éjjel többször is vizelési inger jelentkezik, de csak vékony sugárban csordogál a vizelet. A fűrészpálma bogyójában lévő hatóanyagok gátolhatják a prosztata további növekedését.

Likopin

A likopin vöröses festékanyag: leginkább a paradicsomban, a pirospaprikában, a görögdinnyében és a piros grapefruitban található nagy mennyiségben. Feltételezik, hogy erőteljes antioxidáns hatása miatt véd bizonyos rosszindulatú daganatok, például a prosztatarák kialakulása ellen.

Csalán

A csalánnak többek közt vizelethajtó hatása van, így kedvező lehet - például a prosztata okozta - heveny húgyúti panaszokra, vese- és hólyagköveknél, vesegyulladásnál és húgyhólyag-gyulladásnál.

Lenmag

A lenmag sokféle hasznos anyagot tartalmaz, többek között lignánokat, amelyek a bélben a szervezet által termelt ösztrogénekhez hasonló szerkezetű vegyületekké alakulnak át. Állítólag azoknál a népeknél, akik lignánokban gazdag étrenden élnek, kevesebb emlő-, vastagbél- és prosztatarák fordul elő.

Afrikai törpepálma

Az afrikai törpepálma háncsát a 18. század óta használják prosztatabántalmak ellen, sok modern növényi készítmény alkotórészét képezi. Jó hatással van a hormonális egyensúlyra, lassíthatja a prosztata növekedését és vizelethajtó hatást fejt ki, ezért megkönnyíti a vizelet átjutását a húgycsövön. Fitoszteroidokat tartalmaz, amelyek csökkentik a gyulladásos folyamatok közvetítőinek és hírvivőinek, a prosztaglandinoknak a képződését. Termései a tesztoszteronképzésbe bekapcsolódó zsírsavakat és szterolt tartalmaznak, gátolhatják a prosztata-megnagyobbodásért is felelős dihidrotesztoszteron képződését. A törpepálma képes csökkenteni az éjszakai vizelések számát és a hólyagban maradó vizelet mennyiségét is.

Medveszőlő

Fertőtlenítő hatású és vizelethajtó a medveszőlő, amellyel azonban óvatosan kell bánni, mert nagyobb mennyiségben májkárosító hatású lehet, ezért teáját egy hétnél tovább ne fogyasszuk!

A keresztesvirágúak (brokkoli, kelbimbó, kelkáposzta) olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek gátolhatják azon daganatképző fehérjéknek a termelődését, amelyeknek hozzájárulhatnak a prosztatarákot okozó sejtek terjedéséhez.

Szója

A szója a növényi ösztrogéntartalma miatt kaphat szerepet a prosztatavédelemben. Egyes kutatók szerint a magas szójafogyasztásnak köszönhető, hogy Japánban jóval kevesebben halnak meg prosztatarákban, mint a nyugati országokban.