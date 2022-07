Orgazmus: ezek a legnagyobb tévhitek

A napsütés mellett gomolyfelhők is képződnek, ezekből elszórtan alakul ki zápor, zivatar, illetve keleten eleinte még sok lehet a felhő, és ott eső is előfordul. Élénk, erős lesz az északnyugati szél, amit viharos lökések is kísérhetnek. 22, 28 fok között várható a legmagasabb hőmérséklet. Vasárnap újabb front már nem érkezik, de a távozó hidegfront mögött hidegfront jellegű hatás érvényesül. Még mindig jelentkezhetnek görcsös panaszok, a fejfájást pedig az erős szél is fokozhatja. Gyakoriak lehetnek a keringési problémák. A kinti programok során ingadozó hőérzet és komfortérzet lesz jellemző. A légszennyezettség közepes, csökken. A légnyomás gyengén emelkedik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Megterhelő hőség (Napi középhőmérséklet 25 fok felett várható)