Kínos szexhelyzetek

Valaki ránk nyit Akár szeretkezés, akár maszturbálás közben történik, hogy rajtakapnak, érdemes könnyedén venni az akadályt, és magyarázkodás helyett valami olyasmit mondani, hogy "azt hittem, egyedül vagyunk". Ez éppen elegendő ahhoz, hogy tisztázódjon a helyzet. Ha mi nyitunk rá másra, kérjünk gyorsan bocsánatot és csukjuk vissza az ajtót. Mivel egyértelmű, hogy mi történik, felesleges még pluszban rákérdezni.



Az eset után sem kell elemezgetni a helyzetet, a legjobb, ha egyszerűen úgy teszünk, ha meg sem történt volna. Ha viszont a gyerekeink nyitnak ránk, fontos, hogy beszéljünk velük, természetesen a koruknak megfelelő módon. Az egészen kicsik például könnyen azt hihetik, hogy a szülők bántják egymást, így mindenképpen magyarázzuk el nekik, hogy nem birkózásról, verekedésről volt szó!

A partnerünk furcsa dolgot szeretne kipróbálni

Különleges dolgokat is megtehetünk a párunknak, ha nem szégyelljük

Affér egy kollégával

Ha a párunk olyan kérdéssel áll elő, ami nekünk nagyon furcsának tűnik, két kérdést érdemes feltenni magunknak: biztonságos-e az adott dolog? Nem szégyelljük magunkat miatta? Ha a válasz mindkét kérdésre igen, akkor tulajdonképpen adhatunk neki egy esélyt, lehet ugyanis, hogy még a végén mi is élvezzük majd! Egyezzünk meg egy "biztonsági szóban", melyet kimondva leállíthatjuk a partnerünket akkor, ha rosszul érezzük magunkat. Ha viszont nagyon taszít az, amit a másik ki szeretne próbálni, próbáljuk ezt úgy megmondani neki, hogy ne sértsük meg a párunkat - akár egy másik izgalmas dolog kipróbálását is ajánlhatjuk helyette Lehet, hogy ez sokakat meglep, de minden negyedik embernek volt már szexuális kapcsolata egy munkatársával . Akár egy éjszakás kalandról, akár valami hosszabb kezdetéről van szó, mindenképpen próbáljuk megőrizni a profizmusunkat. Ne ömlesszük rá a kollégákra az érzelmeinket, se a pozitívat, se a negatívat, próbáljuk nyugodtak maradni és koncentráljunk a munkánkra. Ha szakításra kerül a sor , akkor is próbáljunk mindent megtenni azért, hogy ennek ne a munkánk lássa a kárát.