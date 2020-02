Lopott szex munkaidőben

Ez nem is csoda, hiszen- üzleti találkozók, konferenciák, stb. - töltjük. Az utóbbi 10-15 évben jelentősen megváltoztak a kapcsolatteremtés módszerei, motivációi, értékrendjei. A karrierépítés lázas izgalmában ugyanis, tartósabb szerelmi kapcsolatok kialakítására nem nagyon jut idő. Az egészséges ösztönök kielégítésére viszont, elegendőnek látszik egy-egy flört, vagy alkalmi, hosszabb-rövidebb ideig tartó szexuális kapcsolat. Az érettebb korúak, akiknek állandó kapcsolata esetleg már szürkülni látszik, szintén szívesen vetik bele magukat újfajta élményekbe.

Sokan óva intenek a munkahelyi románcoktól, mert túl sok problémával járhatnak, gyakran kellemetlenül végződnek. Ám számos példa van arra is, amikor előnye is lehet annak, ha a pár tagjai egy helyen dolgoznak .

Munkahelyi kapcsolat: jól is végződhet

Cégek, vállalatok, különböző szervek munkatársai között nincs különbség abban a tekintetben, hogy a pénzkereseti tevékenység mellett a kellemes dolgokra is szakítanak időt.. A munkahely mindig is elsődleges színtere volt kapcsolatok szövődésének

Ne áltassuk egymást! A kapcsolat típusát a nők és a férfiak általában eltérően értelmezik. Az urak 34 százaléka pusztán szexnek minősíti a munkahelyi viszonyt, a nőknek csak 16 százaléka gondolkozik hasonlóan. Szerelmi kapcsolatról a hölgyek 48 százaléka beszél, szemben az erősebb nem képviselőivel, akiknek csak 28 százaléka gondolkodik ugyanígy a viszony jellegéről. A megkérdezettek 82 százaléka szerette volna titokban tartani a munkahelyi viszonyt, ez azonban csak 43 százalékuknak sikerült.

A munkakapcsolat nem csupán a lehetőségek tárháza a társkeresésére, hanem. Nehéz titokban tartani és intézni az ilyen kapcsolatokat. Előbb-utóbb kiderül, ki-kivel van együtt, s milyen az ágyban. Ma már talán nem lesz belőle olyan erkölcsi botrány, mint néhány évtizede, de a túl gyakori partnerváltogatás miatt könnyen rásütik a "szívtipró", vagy a "könnyűvérű" bélyeget az illetőre, s persze ennek híre is elterjed. Így, amikor végre úgy tűnik, hogy az egyik fél valóban komolyan érdeklődik valaki iránt, már nehezebben, vagy egyáltalán nem veszik komolyan.

A munkahelyen belüli, vagy pláne a partner cég munkatársával létrejövő szerelmi kapcsolatokat kevesen tolerálják. Nem is csak erkölcsi okokból, hanem üzleti titkok és érdekek, összejátszás lehetősége miatt. Könnyen az állásába kerülhet valakinek, ha fény derül kapcsolatára. Sokan vallják a "nyitott házasság" elvét, ám csak kevesen gondolják valójában komolyan. A házas partnerrel való kikezdés - legyen az férfi, vagy nő -, komoly bonyodalmakat, esetenként tragédiákat is generálhat. Manapság sokkal gyakoribbak az érdek alapú kapcsolat kialakítások, mindkét nem részéről.

Míg régebben ezt általában csak a hölgyekre sütötték rá, addig ma már egyre több példa akad az "erősebbik" nem képviselői körében is.

A karácsonyi céges bulin, a felszabadultabb céges rendezvényeken, a közös kirándulásokon, sok dolgozó keveredik alkalmi kapcsolatba - vagy csak itt is folytatódik, ami egész évben zajlott. Ilyenkor kevésbé titkolják a felek a már hetek, hónapok óta titkolt vagy nyílt viszonyt. Az évi egyszeri céges buli mértéktelen alkoholfogyasztással jó alkalmat ad megközelíteni azt a személyt, akit egész évben lestünk a monitor mögé bújva. A munkahelyi aktusok legkedveltebb színhelye a tárgyaló,. A rizikós helyek ellenére keveseket kapnak rajta.

Főnöki döntések Sok megkérdezett nő állítja, hogy kétszer-háromszor kielégítőbb a szex hatalommal bíró, társadalmilag elismert pozíciókban lévő férfiakkal. Előfordulhat, hogy éppenséggel a főnök szeretne viszonyt kezdeni egy beosztottjával. Ha a közeledés esetleg nem kívánatos, a kiszemelt "áldozat" hosszú és költséges jogi procedúrák elé állíthatja a vezetőt a vélt, vagy valós "zaklatásért".

Másfajta problémát vet fel, ha egy vezető például a titkárnőjét választja szexuális partnerének és a hölgy már nem hajlandó rendesen dolgozni, nem jár be időben, lazán fogja fel a munkát. Másrészt - bár nálunk még nem épült be annyira a jogrendszerbe, mint Amerikában -, ha egy ilyen viszonyra fény derül, az nem csupán a beosztott, hanem a főnök állásába is kerülhet.. Vagy nem veszik tudomásul, remélve, hogy előbb-utóbb vége szakad, vagy drákói előírásokkal megpróbálják elnyomni a spontán jelentkező érzéseket.