Két nagyon kellemetlen női probléma

Változókorban minden második nő tapasztal hüvelyszárazságot. Ez az állapot pedig elősegíti a fertőzések kialakulását is, így bakteriális hüvelyfertőzés, de hüvelygomba is előfordulhat. Azaz, ha csak Magyarországot nézzük, milliók szenvedhetnek a kellemetlen tünetektől.

Mi okozhat hüvelyszárazságot?

Változókor

Leggyakrabban a változókorban alakul ki hüvelyszárazság. A női szervezetben ebben az időszakban ugyanis drasztikusan csökken, majd meg is szűnik az ösztrogéntermelés. Ez az a hormon, amelyik a hüvelynyák termelését is szabályozza. Az ösztrogénszint csökkenésével kevesebb váladék termelődik, és a szárazság miatt sérülhet is az elvékonyodott hüvelyhám. A megváltozott savas hüvelyi pH következményeként a különféle kórokozók könnyen elszaporodhatnak, ami akár állandó, fájdalmas gyulladáshoz is vezethet.

Mi okozhat hüvelyszárazságot? Fotó: 123rf

Ráadásul a hüvelyből kiindulva a közeli húgyutakra is könnyen átterjedhet a fertőzés. Mindez viszkető, égető érzéssel, gyakori vizelési ingerrel, és vizeletcsepegéssel, azaz inkontinenciával is együtt járhat. A hüvelyszárazság a párok intim együttlétére is hatással van. Nemcsak azért, mert az izgalmi állapot során sem nedvesedik kellőképpen a nők nemi szerve, így az aktus mindkét fél számára fájdalommal járhat, hanem azért is, mert a sérült hámszövet miatt a közösülés után enyhe vérzés is jelentkezhet.

Szoptatás

Mivel a nők hormonháztartása gyermekszülés után is átalakul, számolni kell azzal, hogy a hüvelyszárazság a szoptató édesanyáknál is felléphet. Ilyenkor az úgynevezett prolaktin nevű hormon szintje emelkedik meg, mert ennek hatására indul be a tejtermelés. A prolaktin azonban rossz hatással van a hüvelyváladék mennyiségére.

Endometriózis

A betegség során a méh nyálkahártyája a méh üregén kívül is megjelenik. A hormonváltozásokra pedig ugyanúgy reagál, mint a normális szövet: azaz amenstruációsorán megvastagszik és le is válik. A görcsös vérzés mellett meddőséget, és hüvelyszárazságot is eredményezhet. A betegség - egyebek mellett - műtéttel gyógyítható.

Fogamzásgátló

A hormonális antibébi-tablettáknak lehet olyan nem kívánt mellékhatása, hogy csökkentik a nemi vágyat, és hüvelyszárazságot is okoznak. Szerencsére gyakran megoldást jelent, ha áttérünk egy másik készítményre.

Cukorbetegség

A diabétesz miatt károsodnak a hüvely falát sűrűn átszövő vérerek, a vérellátottság következtében pedig gyakran válik szárazzá a hüvely.

Orvosi kezelések

Nem ritka az sem, ha egy betegség miatt jelennek meg a kellemetlen tünetek. Például akkor, ha emlő- vagy más női szervet érintő daganat miatt kemo-, hormon- vagy sugárkezelést kell kapnia a betegnek, vagy éppen sebészileg el kell távolítani a petefészkét.

Stressz

A nők hormonrendszere rendkívül érzékeny, könnyen és gyorsan reagál a lelki folyamatokra. Amennyiben nagyobb nyomásnak vannak kitéve, vagy rendszeresen szoronganak, a hormontermelésük is megváltozhat, vagyis akár a stressz is okozhat hüvelyszárazságot.

Betegségek, melyek hüvelyszárazságot okoznak - részletek!

Mit tehetünk ellene?

Súlyosabb esetben az orvos gyógyszeres hormonpótló készítményeket javasol, enyhébb esetekben elegendő lehet, vény nélkül kapható, hormonmentes készítmények használata is. Ilyen típusú termékek hüvelybe felhelyezhető tabletta, krém vagy kúp formájában állnak rendelkezésre. Létezik úgynevezett lézeres kezelés is, amely során lézersugárral melegítik fel a hüvelycsatorna szövetét. Ez serkenti a kollagénképződést, ami regenerálja a hüvelyfalat, visszaállítja a szövetek vastagságát és vérellátását, így újra beindul a hüvelyváladék termelése is.

Érdemes azonban azt is figyelembe venni, hogy a rendszeres szexuális élet ugyancsak javítja a hüvely szöveteinek véráramlását, ezzel pedig megelőzhetjük a hüvelyszárazság kialakulását. Tapasztalatok szerint azoknál is ritkábban jelenik meg a kellemetlen tünetegyüttes, akik természetes úton, és nem császármetszéssel szültek.

A hüvelygomba kialakulása

Bár teljesen más kórképről van szó, a hüvelygomba-fertőzéshez vezető okok nagyon hasonlítanak azokhoz, amelyek hüvelyszárazságot váltanak ki. Hiszen ha terhesség, fogamzásgátló szedése, vagy a klimax miatt megváltozik a szervezet ösztrogéntermelése, olyan környezet alakul ki az intim tájakon, amely kedvez a gombák szaporodásának. A stressz ugyancsak hajlamosító tényező, hiszen ennek következtében csökken az immunrendszer hatékonysága és a hüvely savas kémhatása, amely így rendkívül kiszolgáltatottá válik a kórokozókkal szemben. Cukorbetegség esetén szintén nagyobb afertőzéskockázata, hiszen a diabétesz miatt több szénhidrát van jelen a szervezetben, ez pedig alapvető tápanyag a gombák számára.

Gombás fertőzést - közvetve - antibiotikum-kúrák is kiválthatnak, hiszen a gyógyszer nemcsak az ártalmas, hanem a hüvely védekezőképességét biztosító hasznos baktériumokat is megtizedeli. A hüvelyflórának nemcsak az elhanyagolt test higiéné, de a túlzott tisztaság is árt: az intim zuhanyok és egyéb mosakodók is képesek megváltoztatni a megfelelő savas kémhatást, ami tovább segíti a gombák elszaporodását.

Hogyan kell kezelni a hüvelygombát?

Az említett tünetek megjelenése esetén érdemes orvoshoz fordulni, aki a váladékból vett mintából fel tudja állítani a pontos diagnózist. Ezután pedig gombaellenes hatóanyagú kúpot, hüvelytablettát vagy kenőcsöt írhat fel.