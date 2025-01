Rengeteg termék tartalmazza, hamarosan betilthatják a veszélyes anyagot

Hamarosan kezdeményezi az Európai Bizottság az úgynevezett „örök vegyi anyagok” (PFA-k) fogyasztási cikkekben történő használatának betiltását – számolt be róla a Portfolio az ESM kiskereskedelmi szakportál tájékoztatására hivatkozva. Ezt az Európai Unió környezetvédelmi biztosa, Jessika Roswall is megerősítette.

Az EU környezetvédelmi biztosa szerint több előnye is lenne a PFA-k betiltásának. Fotó: Getty Images

Mik azok a PFA-k?

A PFA-k, vagyis a perfluoralkil és polifluorakil anyagok rendkívül ellenállóak a környezeti hatásokkal, a szélsőséges hőmérsékletekkel és a korrózióval szemben is, ráadásul szinte sosem bomlanak le – ezért is nevezik őket „örök vegyi anyagoknak”. Veszélyeik ellenére ezeket az anyagokat rengeteg termék – egyebek mellett a kozmetikumok és a teflonbevonatú serpenyők is – tartalmazza.

Mit nyerhetünk a betiltással?

Azzal, hogy ezek használatát betiltják a fogyasztási cikkekben, azzal jelentősen csökkenhetnek az emberek egészségére és a környezetre gyakorolt káros hatások. Bizonyos területeken azonban valószínűleg továbbra is engedélyeik majd a használatukat, például asztmainhalátorok, a félvezetők és a napelemek gyártásához.