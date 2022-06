Odafigyelnek a pénzügyekre a magyarok

Hazánkban pénteken délelőtt a napsütés mellett fátyol- és gomolyfelhők is lesznek az égen, csapadék azonban ezekből nem alakul ki. Délután a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A szél napközben mérsékelt déli lesz. Hajnalban 11, 16 fok várható. A hőmérséklet csúcsértéke 26, 32 fok között alakul. Késő este 18, 24 fok lesz. Pénteken frontmentes időre készülhetünk, további melegedés várható. Gyakoriak lehetnek a koncentrálási problémák, egyesek fáradékonyak is lehetnek. Fokozódik a migrénhajlam, erősödhetnek a gyulladásos tünetek. A kinti programoknak kedveznek a feltételek. Estétől görcsös fejfájás is felléphet, és a keringési problémák is fokozódhatnak. A légszennyezettség alacsony, kissé növekszik. A porkoncentráció közepes, alig változik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások:

Magas pollenkoncentráció