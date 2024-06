Nincs kamrád? Mutatjuk, hol tárold a zöldségeket kánikulában

Napos, csapadékmentes idő várható, fátyol- és kevés gomolyfelhő lehet az égen, azonban az érkező szaharai por szűrtebbé teheti a napsütést. Este északnyugaton, északon már erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és zápor, zivatar is kialakulhat. A délies irányú szél nagy területen megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon erős lökések is lehetnek. Estétől a Dunántúlon elkezd északnyugatira fordulni a légmozgás, zivatarok környezetében pedig viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Bár fronthatásra nem kell számítani, a kánikula okoz majd rosszulléteket a hétvégén. Ilyenkor gyakori a szédülés, a vérnyomás ingadozás. A déli órákban válassz hűvös, árnyékos, klimatizált helyet és fogyassz elegendő folyadékot! A légnyomás csökken.