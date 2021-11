Nem várható bébibumm a járvány után

Az olasz University of Florence kutatói végeztek felmérést a témában, amelynek eredményei arra utalnak, hogy ezúttal nem várható "bébibumm", miután vége lesz a karanténnak. Hogy miért? "Arra jutottunk, hogy annak, hogy az emberek gyermekvállalási kedve nem jött meg, az az oka, hogy tartanak a jövőben várható gazdasági nehézségektől illetve a terhesség és a szülővé válás következményeitől" - nyilatkoza a tanulmány vezető szerzője, dr. Elisabetta Micelli.

Nem lesz több gyermek a járvány miatt

A vizsgálódás során csaknem 1500 online interjút bonyolítottak le, és a megkérdezettek 82 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem tervezi a gyermekvállalást, míg tart a koronavírus-járvány. A felmérést a karantén harmadik hetében kezdték Olaszországban, és olyan heteroszexuális nőket és férfiakat vontak be, akik már legalább egy éve stabil párkapcsolatban éltek. A kutatási eredményeket május 7-én publikálták a Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology című szaklapban.

A karantén nem hozta meg az olaszok kedvét a gyermekvállaláshoz. Fotó: Getty Images

268 megkérdezett mondta azt, hogy a járvány előtt terveztek gyermeket vállalni, de több, mint egyharmaduk letett róla a koronavírus kitörése után. Az okok között leggyakrabban a gazdasági válság miatti aggodalmat (58 százalék) nevezték meg. Érdekes ugyanakkor, hogy a résztvevők 11,5 százaléka (főként nők) arról beszélt, hogy a karantén alatt újonnan fedezte fel magában a gyermekválallási vágyat. A fő okként a "vágyat a változásra" (50 százalék) nevezték meg, illetve 40 százalékuk érezte úgy, hogy valami pozitív dologra van szükségük az életükben. Ezeknek a nőknek azonban mindössze a 4,3 százaléka próbált is tudatosan teherbe esni a karantén ideje alatt.

A tanulmány készítése során a résztvevőket arról is megkérdezték, hogy mennyire aktívak szexuálisan, és az derült ki, hogy azoknak a kétharmadánál, akik a karantén előtt sem akartak gyereket, nem csökkent az együttlétek száma. Ugyanez volt igaz azoknak a 60 százalékára is, akik már akkor is a fogantatással próbálkoztak.

