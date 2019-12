Mit árul el a hálószobánk színe?

Ami érdekes: a hálószobák falának és dekorációjának színe nemcsak az alvással töltött órák számát szabja meg, hanem ennél sokkal több mindenre is kihatással van. A kék, sárga és zöld színű hálószobákban aludhatunk a legtöbbet (7 óra 52 perc, 7 óra 40 perc és 7 óra 36 perc időtartamokról van szó), ráadásul ezen színek lenyugtatnak minket, lassul a szívverés és a nagyobb nyugalom következtében vérnyomásunk is alacsonyabb lesz ilyen környezetben.

A lila hálószobaszín stimuláló hatású. Fotó: iStock

A lista másik végén: túlságosan stimuláló mivoltának köszönhetően a nyugalmi órák száma akár 6 óra alá, pontosan átlagosan 5 óra 56 perc környékére is csökkenhet. A szürke és barna színek is kerülendőek, mivel túlságosan lehangolják azokat, akiket ilyen színek vesznek körbe: a britek ilyen környezetben 6 óra 12 percet, illetve 6 óra 5 percet aludtak átlagban.Chris Idzikowski, az Edinburgh Sleep Centre témában megkérdezett kutatója szerint az eredmények tudományos szempontból is kielégítőek. A retinánkban különleges receptorok, úgynevezetta legérzékenyebbek. Ezen receptorok agyunk azon területét látják el információval, amely napi ritmusunkat szabályozza, valamint ennek révén azt is, hogy hogyan érezzük magunkat napközben és miként teljesítünk.A hálószobák színe arra is kihatással van, hogy mi zajlik még bennük. Ami a szexet illeti: aheti háromszor szexelnek a brit párok, de érdekes módon a pirosban csak átlagosan heti egyszer. Más érdekességek is napvilágot láttak: online vásárlással például a szürke hálószobák mélyén töltik a legtöbb időt a szigetország lakói, míg az ezüst színnel körbevett britek szeretnek a legjobban a hálószobájukban edzeni.