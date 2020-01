Halálos veszélyt rejthet a mosogatógép

Egyre több háztartásban ruháznak be mosogatógépre, amely - főleg nagycsaládosok esetén - nagy segítség lehet a mindennapokban. Ezeknek a készülékeknek azonban megvan a hátulütője is: meleg, nedves közege ugyanis segíti a kórokozók terjedését, amely a bepakolt tányérokról és kanalakról könnyen a szervezetünkbe juthat. Legyengült immunrendszerű emberekre halálos veszélyt is jelenthetnek ezek a baktériumok.

Mit ne tegyünk soha mosogatógépbe? Sokak életét könnyíti meg a mosogatógép, de most összegyűjtöttük azokat a konyhai eszközöket, amelyeket jobb, ha mégsem ebben tisztítunk. Kattintson a részletekért!

Gombák és baktériumok a mosogatógépben

Lehet a konyhánk bármilyen tiszta, mikroszkóp alatt baktériumok és különböző kórokozók seregei lepik be. Előfordulhatnak itt a főképp fertőzött élelmiszerrel vagy fertőzött vízzel terjedő Escherichia coli (E. coli) baktériumok, különböző gombafajták, illetve sok más, húgyúti fertőzést, bőr-, illetve szívproblémákat eredményező kórokozók. Bár ezek legtöbbje az egészséges szervezetre ártalmatlan, sok legyengült immunrendszerű embernél súlyos, akár életveszélyes állapotot is eredményezhetnek.

A mosogatógép gombákat és baktériumokat rejthet

A szlovén Ljubljana Egyetem kutatói 24, különböző háztartásban működő mosogatógépet vettek górcső alá, illetve megvizsgálták az azokba folyó víz minőségét és összetételét is. Több készülékben is azonosították az említett Escherichia baktériumcsalád tagjait, amelyek súlyos ételmérgezést okozhatnak. Azonosították még a mellkasi fertőzéseket okozó Pseudomonas baktériumokat, valamint az Acinetobacter baktériumot is, amely többféle bőrbetegséget, sőt akár szívproblémákat is okozhat. A baktériumok mellett gombák is megtelepedtek a készülékeken, például a Candida, amely szájpenészt, illetve hüvelyi fertőzést eredményezhet.

A baktériumok és gombák a szennyezett csapvízzel és a tányérokról kerülhetnek a mosogatógépbe, majd onnan az egész lakásban elterjedhetnek az ajtó nyitásakor kiszabaduló gőzzel. Emiatt a kutatók is azt javasolják, hogy ne nyissuk ki azonnal a képet, amint a program lejárt, hagyjunk időt a benti levegőnek a kihűlésre. Segíthet továbbá, ha a mosogatógép ajtaját körülvevő gumis tömítést is rendszeresen letakarítjuk, és nem hagyjuk, hogy a gombák és baktériumok megtelepedjenek rajtuk.

A kutatók hangsúlyozták, hogy az eredmények ellenére sem kell felhagynunk ezeknek a készülékeknek a használatával, hiszen a bennük lévő baktériumok és gombák a természetben is megtalálhatóak, és az egészséges immunrendszerű emberek számára nem jelentenek veszélyt. Mint mindenhol, itt is fontos a rendszeres takarítás, főleg, ha súlyos beteg ember is van a családban.

Forrás: Daily Mail Online