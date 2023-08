Légkondi nélkül a nagy melegben? Így lehet elviselhető

A drága klímaberendezéseket nem mindenki engedheti meg magának. Másoknál pedig a fogyasztás, a hangos berregés vagy épp az okozhat problémát, hogy a klíma nem működik megfelelően, a szerelőre pedig még napokig kell várni. Persze, a kérdés adja magát: „hogyan bírjuk ki addig ebben a nagy melegben?”. Az alábbiakat betartva túlélhetőbb lehet a kánikula a lakásban - írta a Wellandgood.

Hűtsük le magunkat

A pulzuspontok azok a helyek, ahol könnyen kitapintható a pulzusunk, például a csuklónkon vagy a nyakunk két oldalán, a fülünk alatt. Érdemes ezeket a pontokat vizes ruhával vagy törölközőbe csavart jégakkuval hűteni. Mivel a bokánk belső felén is van ilyen pulzuspont, annak a területnek a hűtésére beválhat, ha egy lavórba hideg vizet engedünk, és abba tesszük a lábunkat. Ha a talpunk érintkezik valami hideggel, például lefagyasztunk egy félliteres műanyag palackban egy kis vizet, és azt görgetjük, az is segítheti a lehűlést.

Nem csak a klíma segíthet, ha lehűtenénk a lakást. Fotó: Getty Images

Mivel a hőséggel együtt jár az izzadás is, ne felejtsünk el hidratálni. A kiszáradás kellemetlen tünetei közé tartozik többek közt az erő- és állóképesség-csökkenése, a kipirulás, fáradtság és a szapora légzés, rosszabb esetben orvosra is szükség lehet. Hogy ezt elkerüljük, érdemes jobban figyelni a folyadékbevitelre.

Mit igyunk, ha túl meleg van?



Kerüljük a koffeintartalmú italokat, mivel ezek kiszáríthatják a szervezetet. Érdemes inkább vizet inni, legalább napi 2-3 litert. De ha ez nem elég jó vagy unalmas, egy kis gyümölcslével vagy friss mentával, uborkával vagy borsmentával is feldobhatjuk.

Hűtsük le a környezetünket

Azt már sokan tudjuk, hogy nap közben nem érdemes szellőztetni, mert a kinti hőség miatt csak még melegebb levegő áramlik be a lakásba. Ezt hagyjuk inkább késő estére, illetve a hajnali órákra, napközben pedig tartsuk csukva az ablakokat, és a legforróbb órákban húzzuk be a függönyöket is, vagy engedjük le a redőnyt.

De nemcsak a kinti hőmérséklet melegítheti fel a lakásunkat, hanem néhány benti tényező is. Ki gondolná, hogy a kis lakásokban mennyit számít például a nem használt eszközök kihúzása a konnektorból… a telefontöltőt ugyanúgy érdemes kihúzni, mint áramtalanítani a kenyérpirítót vagy a kávéfőzőt. Közérzetünk mellett a villanyszámlánknak is jót tehetünk ezzel.

Ha még így is elviselhetetlen a lakásban a meleg, próbáljunk ki egy szobai ventilátort, amely ha le nem is hűti, de legalább megforgatja kicsit a levegőt. De ha ez sem elég, érdemes lehet megfontolni egy közeli, légkondicionált kávézó vagy könyvtár felkeresését, ahol legalább a legforróbb órákat átvészelhetjük.