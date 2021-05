Koronavírus: kevesebbet zuhanyoznak az emberek

Miután a brit médiában megjelentek egy felmérés eredményei, mely szerint a koronavírus miatti bezártságban a britek 17 százaléka lemondott a mindennapos zuhanyzásról, egyre többen kezdték el megosztani a közösségi médiában a saját történeteiket ezzel kapcsolatban. Vannak, akik áttértek arra, hogy minden másnap vagy harmadnap állnak a zuhany alá vagy ülnek be a kádba, mások heti egyszer tisztálkodnak "rendesen", a többi napon beérik egy-egy gyors mosdással a csapnál (ilyenkor a hónaljukat és "odalent" is megmossák). A többség szerint praktikus, felszabadító és környezetvédelmi szempontból is hasznos ez az új rutin, de vajon mi lehet annak az oka, hogy világszerte egyre többen döntenek emellett?

A Chicago Tribune cikkéből kiderül, a legkézenfekvőbb ok talán a lustaság, vagy nevezzük inkább kényelmességnek, hiszen sok ember elkényelmesedett a bezártságban - az íróasztal előtt, vagy a kanapén ülünk naphosszat, ahonnan bizony a fürdőszobáig tartó séta is plusz feladatot jelent. Ráadásul, aki hetek, hónapok óta nem volt sehol, annak még attól sem kell tartania, hogy valaki szót emel a külseje vagy épp az illata miatt. Sokan viszont épp azért zuhanyoznak kevesebbszer, mert úgy érzik, így is épp elég feladatot mér rájuk a home office és home school menedzselése - ha a zuhanyzás időnként elmarad, azzal eggyel kevesebb dolog van a teendőik listáján.

A bezártság a tisztálkodási szokásainkra is hatással volt. Fotó: Getty Images

Nem volt mindig gyakori tevékenység

A korábbinál sokkal gyakoribb tisztálkodás iránti igény a 20. század beköszöntével alakult ki az Egyesült Államok lakóinál. Ekkortájt egyre többen költöztek a városokba, ahol elég nagy volt a kosz, emiatt érezték szükségét a gyakoribb mosakodásnak. Fejlődött a szappangyártás, illetve az épületekben a vízvezetékrendszer. A középosztály tagjai már nemcsak hogy hozzáfértek a folyóvízhez az otthonaikban, hanem a vagyonosabbak egyre többet költhettek drága szappanokra, samponokra is. A vagyonosság egyik jele az volt, ha valakin azt látták, hogy akár mindennap fürödhet, ha akar.

Manapság a szakemberek is egyetértenek abban, hogy a gyakori zuhanyzás nemcsak hogy nem szükséges, hanem akár kontraproduktív is lehet. Ha valaki azért zuhanyzik sokat, mindenféle tisztálkodószereket is bevetve, hogy puhább legyen a bőre, annak épp az ellenkezőjével kell számolnia: a bőr kiszáradásával. Egy, a Chicago Tribune által idézett nő is megerősítette, hogy amióta ritkábban zuhanyzik (néhány naponta), nem olyan száraz az arcbőre, illetve összességében jobb állapotban van a bőre és a haja is.

Zuhanyozzunk hetente?

Persze, ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy mindenki térjen át a heti egyszeri zuhanyzásra - erről szó sincs. Vannak, akik ezt a megszokás miatt nem tudnák elképzelni, míg másokat zavar, hogy túlságosan izzadnak. Ennek hátterében állhat betegség, vagy például a menopauzával járó hőhullámok is. A nyári meleg pedig még azok esetében is ronthat a helyzeten, akiknél nem a fentiek okozzák a fokozott izzadást. Aki viszont nem tud, vagy nem akar mindennap beállni a tus alá, annak sem kell emiatt rosszul éreznie magát - de a mosakodást és a fehérnemű cseréjét nem ajánlott elbliccelni.