Így tisztálkodhatunk zuhanyozás nélkül

Hintőpor vagy szódabikarbóna sampon helyett

Ha szeretnénk egy-két nappal elodázni a hajmosást, akkor mind a hintőpor, mind a szódabikarbóna bevethető. Egyszerűen szórjunk valamelyikből kis mennyiséget a hajtövekhez, és máris kevésbé fog zsírosnak tűnni a hajunk. Egyszerre mindig csak keveset használjunk, és közben döntsük előre a fejünket, majd alaposan fésüljük át a hajat, hogy sehol ne maradjanak fehér részek.

Mossunk arcot olívaolajjal!

Mitől egészséges az olívaolaj? Részletek itt.

A vízzel lemosható arctisztítók helyett érdemes kipróbálni az olívaolajat, amelyben sok a vitamin és az antioxidáns. Zsíros bőrűek is nyugodtan kipróbálhatják, mert nem tömíti el a pórusokat, miközben segít kiegyensúlyozni a bőr pH-ját is. Egyszerűen dörzsöljünk egy kevés olívaolajat az arcbőrünkbe, majd egy nedves törölközővel alaposan törölgessük át, míg minden sminket és szennyeződést el nem távolítottunk.

Az arcmosáshoz használhatunk akár olívaolajat is

Almaecettel a testszag ellen

A hajlatokból, hónaljból áradó izzadtságszag ellen is tehetünk szappan és víz nélkül, mégpedig almaecettel. Egy nedves törölközővel töröljük át az izzadt részeket, majd utána végezzük el ezt egy almaecettel átitatott vattakoronggal is! Fél perc után az ecet erős szaga elillan, miközben elpusztítja a kellemetlen szagokat okozó baktériumokat is.

Nedves törlőkendő és tiszta fehérnemű

Az intim testrészeket is tisztíthatjuk úgy, hogy alaposan áttöröljük ezeket a részeket egy nedves törölközővel vagy nedves törlőkendővel. A nemi szerveket nem is szabadna mással tisztítani, csak vízzel, a szappan és a tusfürdő felborítja a pH-egyensúlyt ezeken a területeken. Tisztálkodás után vegyünk fel tiszta, lélegző anyagból, lehetőleg pamutból készült fehérneműt, így nem kell tartanunk a kellemetlen szagoktól akkor sem, ha egy-egy napon kimarad a zuhanyzás.

Forrás: care2.com