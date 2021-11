Hova ne nyúljunk piszkos kézzel?

A füljáratunkat

Hogy mossunk kezet? Hány másodpercig, és kezének mely részeit kell szappannal dörzsölni? Érdemes-e arra is figyelni, hogyan hagyja el a helyiséget, ahol kezet mosott? Itt minden kérdésére választ kap.

Az arcunkat

A fenekünket

A szemünket

A szánkat

Orrunk belsejét

A fülünket tanácsos szabadon hagyni:Ha ezt megszegjük, nagy eséllyel felsérthetjük a füljáratot takaró bőrt.mintsem hogy mi próbáljunk meg valami házi megoldást. Az orvos gyorsan felméri, hogy mi a probléma: esélyes, hogy felgyülemlett a fülzsír , esetleg ekcéma vagy valamilyen fertőzés okozza a kellemetlenségeket és ettől függően jár el.Természetesen használhatjuk kezünket arra, hogy megmossuk arcunkat vagy bekenjük valami krémmel, deAmikor kezünk egy piszkosabb felülettel érintkezik és ezután ér hozzá mondjuk a homlokunkhoz, nemcsak fertőző baktériumokat juttathat oda, hanem a pattanások és egyéb bőrproblémák esélyét is növelheti.Mossuk meg és töröljük ki, ha úgy hozza a helyzet, de ettől függetlenül ne nagyon érjünk hozzá.Ha már hozzáértünk, mossuk meg kezeinket azonnal.Hacsak nem kontaktlencsét teszünk be (vagy veszünk ki) vagy valami oda nem illőt mosunk ki belőle,Ezektől szemünk a legenyhébb esetben is bevörösödhet, rosszabb esetben pedig akár egy ijesztőbb fertőzést is elkaphat.ahogy szoktuk, azonnal beszéljünk szemészünkkel.Egy közelmúltbeli brit kutatás szerint az emberek óránként mintegy 23.6 alkalommal helyezik ujjaikat szájukra vagy annak környékére, amikor unatkoznak munkahelyükön. Ha elfoglaltak, akkor mindezt csak 6.3-szor teszik. Ez pedig elég nagy probléma: a Journal of Applied Microbiology egy tanulmánya szerintAz Infection Control and Hospital Epidemiology szaklap fül-orr-gégészeti tanulmánya szerintazokban, akik gyakran piszkálják orrukat.