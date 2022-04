Hemzseg a baktériumoktól a mosogatószivacsunk

Képzeljünk el egy svédasztalt, amelyen minden van, a salátáktól az íncsiklandó húsokon, köreteken át a különleges halételekig és desszertekig. Pont ilyen bőséges választékot tud prezentálni a mosogatószivacsunk is, csak éppen kórokozókból - derül ki egy, az észak-karolinai Duke Egyetemen végzett friss kutatásból, amelyről a WebMD is hírt adott.

A koszos mosogatószivacs kórokozók melegágya lehet. Fotó: Getty Images

A tudósok szerint ez a konyhai eszköz sokkal jobb hely a baktériumok számára, mint egy laboratóriumi Petri-csésze. Ráadásul nem is csak a felületén telepednek meg a különféle kórokozók, hanem a belső rétegekben is, ahol a csoportokban tanyázóknak és a magányt kedvelőknek éppúgy juthat hely.

Hogyan tehetjük újra baktériummentessé a mosogatószivacsot?

A Washington Post által megkérdezett Jason Bolton élelmiszer-biztonsági szakértő a mindennapi tisztítást javasolja. Ennek jegyében először mossuk át meleg szappanos vízzel a szivacsot, majd mehet a mikróba egy percre. Ügyeljünk rá, hogy a szivacs jó nedves legyen (szárazon ne tegyük mikrohullámú sütőbe, mert tűzveszélyes lehet), és ne tartalmazzon fém részeket, különben szikrázhat. Amikor lejárt az egyperces fertőtlenítő "kezelés", ne fogjuk meg azonnal a szivacsot: várjunk egy kicsit, mielőtt kivesszük, mert elég forró lesz.

Hipós vízbe is beáztathatjuk egy percre, majd alaposan mossuk ki. De egy kutatás szerint a mosogatógépbe is bedobhatjuk, szárítást is biztosító programra: azt írják, ezzel a módszerrel is kiirthatjuk a baktériumok 99.9998 százalékát. Ezt azonban Bolton a váltakozó hőmérséklet, illetve néhány szivacs esetében az esetleges tűzveszély miatt nem javasolja.

Hogyan tároljuk, mikor cseréljük le?

Használat után a szivacsot csavarjuk ki alaposan, és tartsuk száraz, jól szellőző helyen. Lehetőség szerint ne tegyük a mosogató szélére vagy a konyhapultra, inkább szerezzünk be egy szivacstartót, amelyet szintén tisztítsunk rendszeresen.

Hogy mikor kell cserélni, arra a szakértő szerint nehéz egyértelmű választ adni. Ritkább használat esetén elég kéthetente újat elővenni, de aki mindennap többször is mosogat vele, annak érdemes előbb lecserélnie - még akkor is, ha gyakran fertőtleníti.

Aki pedig ezek után nem bízik a mosogatószivacsa tisztaságában, az gondolkodhat a baktériumok számára kevésbé kellemes lakhelyet jelentő alternatívákban, mint például egy edénymosókefe, vagy egy jól bevált régi ismerős, a mosogatórongy.