Ezért nem jó nyitott fedéllel lehúzni a vécét

Talán senkit nem lep meg az az információ, hogy a vécécsészén baktériumok ezrei telepednek meg - még akkor is, ha a takarításáról rendszeresen gondoskodunk. Öblítéskor az apró vízcseppekkel együtt ezek a baktériumok is szétfröcsögnek, és meglepően nagy távolságot meg tudnak tenni a levegőben. A Study Finds cikkében speciális kamerával készített felvételek mutatják, miért javasolt mindenképpen lehajtani a vécéfedelet, mielőtt öblítenénk.

Koronavírus: a lakásunkban is megfertőződhetünk A gyakori szellőztetés a járvány alatt nem csak azoknak fontos, akik egy beteggel élnek egy háztartásban. Egy korábbi tanulmány szerint a koronavírus akár a szomszédos lakásból is eljuthat hozzánk. h i r d e t é s

Öblítés előtt mindig fedjük le a vécét

Egy 2000 felnőtt körében végzett felmérés szerint az Egyesült Királyságban 55 százalék nem hajtja le a vécéfedelet öblítés közben. Pedig a megkérdezettek csaknem háromnegyede (72 százalék) azt mondta, hogy a koronavírus-járvány kitörése óta sokkal jobban odafigyel a tisztaságra. A legtöbb embernek azonban eszébe sem jutott, hogy a vécéfedélnek milyen fontos szerepe lehet a helyiség higiéniájának megőrzésében.

A tanulmányban a kutatók felhívták a figyelmet: a vécécsészében lévő víz még többszöri öblítés után is szennyezett baktériumokkal és más kórokozókkal, melyek kifröcsögnek a vécécsészéből, akár a mellette álló személyre is. Hogy bizonyítsák az állításukat, egy speciális kamerával lassított felvételeken rögzítették, ahogy a baktériumokkal teli aeroszol az öblítés hatására permetként hinti körbe a vécét, sőt akár a közelében lévő személy arcára is juthat a belőle.

Arra a kérdésre, hogy miért nem hajtják le a WC-fedelet, a válaszadók 47 százaléka azt válaszolta, nem is tudott róla, hogy bármilyen egészségügyi kockázata lenne a fedetlen vécé lehúzásának. Minden negyedik válaszadó nem szívesen érinti meg a fedelet, 15 százalékuk pedig csupán feledékenységből nem hajtja le a fedelet használat után.

A felmérés szerint viszont a járvány ideje alatt az emberek valóban több figyelmet fordítanak a higiéniára a környezetükben. Az elmúlt hat hónapban a válaszadók közel fele (49 százalék) gyakrabban takarítja vécéjét. Csaknem ugyanennyien (45 százalék) időnként alaposan kitakarítja a fürdőszobát, 44 százalékuk pedig rendszeresen feltörli a padlót a járvány kitörése óta.