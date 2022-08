Családot tervez? Mutatjuk, hogyan spórolhat

Korábban már írtunk arról, hogy hogyan használhatjuk ki az egészségpénztár által nyújtott gyermekszületési és örökbefogadási szolgáltatást. Gyermek születésekor vagy örökbefogadásakor az egészségpénztári megtakarításunkból egyszeri nagyobb összeg kifizetését kérhetjük születési támogatás címen. A pénz felhasználását nem kell számlával igazolnunk, bármire felhasználhatjuk. A pénztári befizetéseink 20 százalékát, legfeljebb 150 ezer forintot pedig adó-visszatérítés formájában visszaigényelhetjük a személyi jövedelemadónkból.

A születési támogatás keretében elérhető összeg maximuma a legtöbb egészségpénztárnál 1 millió forint, de van, ahol csak 500 ezret vehetünk ki a számlánkról. Az IZYS Egészségpénztárnál viszont többet, 2 milliót is kérhetünk. Több pénztár, például a Generali Egészségpénztár is, két, vagy akár több részletben is teljesít kifizetést. Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást igénybe vehessük, érdemes előre terveznünk, mert csak a pénztárba már legalább 180 nappal korábban befizetett pénzből kérhetjük a kifizetést.

A baba születése után is vásárolhatunk az egészségpénztáron keresztül. A babaápolási termékek nagy része a pénztárban elszámolható, így vehetünk babakozmetikumokat, például babafürdetőt, babakrémeket, olajat, hintőport, de megvásárolhatjuk a pelenkát, törlőkendőt, tápszert, cumit, cumisüveget, lázmérőt is. Beszerezhetünk bébiőrt, légzésfigyelőt és mellszívót. Az elszámolható termékek köre tehát elég tág. De ugorjunk vissza egy pár hónapot az időben, hiszen a gyermekvállalás nem a születéssel, hanem a családtervezéssel kezdődik.

Ha minden rendben megy

Egy teljesen problémamentes várandósság is számos vizsgálattal jár. Az előttünk álló durván 40 hét alatt több alkalommal veszünk majd részt ultrahangos vizsgálaton, és megyünk el vér- és vizeletvizsgálatra, fogászati szűrésre vagy belgyógyászati vizsgálatra. Megvizsgálják a vércukorszintünket, meghatározzák a vércsoportunkat, szűrnek például hepatitisre. Kétszer veszünk majd részt genetikai vizsgálaton, és a 36. héttől kezdve hetente járunk NST, CTG vizsgálatokra, ahol a baba szívhangját és a méh összehúzódásait vizsgálják. Az alapvizsgálatokon túl az orvosunk előírhat nekünk továbbiakat is, ha indokoltnak látja.

Akár bosszantónak is találhatjuk, hogy szinte minden hétre jut valami, de a boldog babavárás szerencsére általában elhomályosíthatja az ilyen jellegű bosszúságokat. Persze itt is mindig izgulunk, de egészen más érzés orvoshoz járni azért, hogy a babánkról tudakozódjunk, mint ha betegek vagyunk. Így aztán gyakran mi magunk is kiegészítjük a vizsgálati sort 3D, 4D, 5D ultrahanggal vagy babamozival, vagy végeztetünk olyan genetikai teszteket, amelyek nem feltétlenül szükségesek, de nekünk megnyugvást jelentenek.

Családalapítás esetén is nagy segítség az egészségpénztári megtakarítás. Fotó: Getty Images

A várandósság alatt végzett vizsgálatok nagy része elérhető a társadalombiztosítás keretein belül is, az alapvizsgálatok mindenképpen, de gyakran előfordul, hogy ha megtehetjük, akkor a magánellátást is igénybe vesszük. Sokaknak van választott nőgyógyásza vagy szülésznője, akit a magánrendelésén keres fel, de aki szeretné elkerülni a várakozást az SZTK-ban, az az ultrahangot és laborvizsgálatokat is elvégeztetheti magánúton. Az extra vizsgálatokért, babamoziért szinte mindig fizetnünk kell.

Vannak olyan magzati triszómia tesztek, amelyek nem invazív módon, anyai vérből vizsgálják a Dawn-, Patau- vagy Edwards szindróma kockázatát a magzatnál. Ezeknél a vizsgálatoknál nem a magzatvízből vesznek mintát, az elvégzésükhöz tehát nem kell átszúrni a hasfalat, így nincs vetélési kockázat. Az áruk azonban százezres nagyságrendű. Ugyanilyen költségekkel számolhatunk, ha köldökzsinórvért szeretnénk levetetni a baba születésekor.

Az egészségpénztárból fizethetünk a TB által részben vagy teljes egészében támogatott vizsgálatokat és kezeléseket is, de olyanokat is, amelyek ezen a körön kívül esnek. Így akkor is választhatjuk a magánrendelést, ha olyan vizsgálatot végeztetünk, amely egyébként állami keretek között is elérhető volna, és amennyiben a szolgáltató szerződésben áll az egészségpénztárunkkal, fizethetjük az egészségszámlánkról a kezelés árát. A várandóssággal kapcsolatos kiadásainkat tehát fedezhetjük az egészségpénztárból. Ezzel spórolunk is, hiszen minden befizetésünk 20 százalékát visszaigényelhetjük az adónkból. Ahhoz, hogy a maximális 150 ezer forintot visszakapjuk, évi 750 ezret kell a pénztárba befizetnünk. Ez elég magas összeg, havonta 62 500 forintos befizetést jelent, tehát egészen magas az az összeghatár, ami után még mindig kaphatunk visszatérítést.

Ha nagy összegű befizetést tervezünk az egészségpénztárba, akkor érdemes olyan pénztárat választanunk, amelyik ebben az összegtartományban alacsony működési költséget von le. Az Új Pillér Egészségpénztárnál például egy bizonyos összeghatár felett egyáltalán nincs levonás.

Mi a helyzet a meddőségi kezelésekkel?

Ha családot tervezünk, és már nagyon várjuk az új jövevényt, akkor sokként érhet minket, ha valamiért mégis késik a gyermekáldás. Lombikbébi programokat ma már csak állami keretek között végeznek, és a szűrővizsgálatokért és a szükséges gyógyszerekért sem kell fizetni. A magáncentrumok megszűnésével viszont nőtt a várakozási idő az állami intézetekben. Ez pedig azok számára, akiknek az életkoruk miatt különösen fontos az idő, vagy akik már kimerítették az ingyenes próbálkozási lehetőségeiket, nehéz helyzetet jelent.

Továbbra is vannak olyan magánintézmények, ahol elvégeztethetjük a meddőségi vizsgálatokat. A magánintézményben is azokat a szűrővizsgálatokat végzik el, amelyeket az állami intézmények kérnek. Sokan ezért azzal együtt, hogy időpontot kérnek az állami meddőségi központban, magánúton elkezdik a kezeléseket, hogy időt nyerjenek. A kezelések ára magas, de a költségeket csökkenthetjük, ha egészségpénztáron keresztül fizetünk, hiszen a befizetéseink után jár az adó-visszatérítés, amit az adóbevallásunkban kérhetünk.

Ne felejtsünk el számlát kérni!

Ne feledjük, hogy míg az egészségpénztárban elszámolható termékeket bárhol megvásárolhatjuk, szolgáltatásokat csak olyan helyen vehetünk igénybe, amely az egészségpénztárral szerződést kötött. Ha tehát magánorvoshoz mennénk, akkor olyan rendelőt keressünk, amely a mi pénztárunk szerződött partnere. A meddőségi szűrővizsgálatokat és kezeléseket végző intézmények például fel vannak készülve erre, így valószínű, hogy találunk olyan rendelőt, amelyik kapcsolatban áll a pénztárunkkal. Sőt, van olyan intézet, amelyiknek minden pénztárral van szerződése. Akkor sem feltétlenül kell aggódnunk, ha az általunk választott rendelő nem szerződött partnere a pénztárnak. Az egészségpénztárak általában nyitottak, és a tagok javaslata alapján felkeresik az adott szolgáltatót szerződéskötés céljából. Így el tudjuk számolni a költségeinket.

Fontos, hogy a számláknak az egészségpénztár nevére és címére kell szólnia. Szerepeljen rajta a nevünk és a tagsági számunk is. Az egészségpénztárban nemcsak a saját kezeléseink árát számolhatjuk el, de közeli hozzátartozóinkét is. Ehhez szükséges, hogy őket az egészségpénztárnál szolgáltatási kedvezményezettként bejelentsük. Így akkor is kaphatunk adó-visszatérítést, ha az adott családtagunk nem fizet személyi jövedelemadót.

A gyermekvállalás bármilyen örömteli időszaka is az életünknek, jelentős kiadással jár, ezért ha tehetjük, csökkentsük anyagi terheinket.