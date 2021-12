Humánmeteo: idegtépő szél, fejfájás

A vasárnap hajnalra feloszló melegfront még kissé érezteti hatását. Szél, lehűlés, változékony idő várható. Néhol előfordulhatnak helyi záporok, illetve a szeles időben napközben is alacsony lesz a hő- és komfortérzet. Az erősen szeles időben jelentkező tünetekről és az ehhez kapcsolható megoldásokról a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Idegtépő szél, rosszullétek,fejfájásjelentkezhet vasárnap (képünk illusztráció). Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy a fejfájása tartós és egyre elviselhetetlenebb lehet. Amennyiben érzékeny a szélre, akkor továbbra is alvásproblémákkal küzdhet: a nyugtalan éjszaka másnap a teljesítményére is rányomhatja bélyegét, éppen ezért próbáljon lefekvés előtt nyugodt körülményeket teremteni a hálószobában, és a vacsorát se hagyja késői időpontra. Idegi feszültségét csökkentendő próbálja tudatosan próbálja kerülni a stresszt, tervezze meg előre a napirendjét. A karácsonyi nagybevásárlást is ajánlott alaposan megtervezni, hogy ez a feszültség ne erősíthesse fel a már meglévő tüneteket.

Az étrendje is álljon könnyű fogásokból, és tartalmazzon minél több zöldség- és gyümölcsfélét. A napokban tapasztalt gyakori fronttevékenység minden bizonnyal már eddig is igénybe vette a szervezetét, legyengülhetett, így fogékonyabbá vált a kórokozókkal szemben is. Növelje a C-vitamin bevitelét, és pihenjen annyit, amennyit csak tud.

Ha hosszabb időt tölt a szabadban, készüljön fel arra, hogy szokatlanul nagy terhelés éri a szervezetet. Az erős, viharos lökésekkel kísért szél jelentősen csökkenti a hő- és komfortérzetet, de a tiszta levegőn megfelelő öltözet mellett érdemes sétát tenni, mozogni egy kicsit. Az erős, viharos széllökések hatására csökken a menetstabilitás, faágak törhetnek le, illetve ideges, ingerlékeny és figyelmetlen sofőrök is ronthatják a közlekedési feltételeket.