Humánmeteo: hidegfront okoz fejfájást

Kedden erős hidegfronti hatásra számíthatunk. Ez nemcsak a frontérzékenyeknél, hanem másoknál is okozhat panaszokat. Borult idővel, sokfelé esővel indul a nap, ráadásul a szelet is gyakran élénk, erős lökések kísérik. A terhelés ugyan délelőtt lesz a legnagyobb, de még este is sokan panaszkodhatnak erős tünetekre. A közelgő terhelésről, a várható panaszokról és a kezelési lehetőségekről a Meteo Klinika Frontjelentése ad részletes tájékoztatást.

Kedden az erős hidegfronti hatás sokaknál kellemetlen panaszokat okozhat. Fotó: Getty Images

Emellett a meteogyógyászok arra hívják fel a figyelmet, hogy elsősorban a keleti tájakon eleinte migrént is tapasztalhatnak az arra hajlamosak, és országszerte ingerlékenység, türelmetlenség lehet a jellemző humánmeteorológiai tünet. Erős görcshajlamra is számítani kell, a szívbetegek állapota romolhat. Mindenkinek sok pihenés ajánlott, lehetőség szerint kerüljük a fizikailag és a szellemileg megterhelő tevékenységeket.

h i r d e t é s

Stresszt okozhat az óraátállítás is. Tudatosan megtervezett napirenddel csökkenthetőek a téli időszámításra való áttérés kellemetlen tünetei, de egyéni érzékenységtől függően akár több napig is jelentkezhetnek panaszok. Érdemes az étkezések időpontjával és a lefekvés időzítésével is igazodni az egy órával eltolódott napirendhez.

A szabadban jelentősen romolhat a komfortérzet, a szeles időben csökkenhet a hőérzet. Az autós közlekedésben a legnagyobb veszélyt az erős, helyenként viharos lökésekkel kísért oldalszél jelenti. A csökkenő menetstabilitás mellett nedves, csúszós útszakaszok is fokozzák a balesetveszélyt, ráadásul az óraátállítás miatt is sokaknál felléphet dekoncentráltság.