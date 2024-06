Orvosmeteo: végre megpihenhetnek a frontérzékenyek, de csak egy napig

Pénteken délelőtt már az eddig felhős keleti részeken is kisüt a nap. Nyugat felől azonban újabb fátyolfelhőzet sodródik fölénk, amely fokozatosan meg is vastagszik, így délután néha elbújik majd a nap, átmenetileg akár be is borulhat az ég. Elvétve gyenge csapadék is előfordulhat.

Pénteken átmenetileg frontmentes időre számíthatunk. Érdemes kiélvezni, amíg lehet. Fotó: Getty Images

Az ország keleti harmadában az északi, északnyugati, az Alpokalján pedig a délnyugati szelet időnként élénk lökések kísérhetik. A legmelegebb délutáni órákban 22 és 25 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 14 és 20 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség ma nem várható, ezért erre a napra nincs érvényben vészjelzés. Szombatra azonban már több megyére vonatkozóan is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki zivatarok veszélye miatt.

1,3 fokot is mértek már ezen a napon

A június 14-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 1,3 Celsius-fokot 2009-ben jegyezték fel, Zabar településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 2000-ben mért eredmény tartja, amikor 38,8 fokot mutattak a hőmérők Kecskeméten.

Ma még pihenhetnek a frontérzékenyek

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint ma átmenetileg frontmentes idő várható, holnap azonban újabb front érkezik. A hét végére felerősödik a pollenszórás, valamint extrém erős UV-sugárzásra is számíthatunk. A légnyomás nem változik.