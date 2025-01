Orvosmeteo: két megyében figyelmeztetést adtak ki

Borongós, helyenként szeles időnk várható, a Kiderül előrejelzése szerint 14 és 20 fok közötti hőmérséklet várható. Vastagabb felhőzónák vonulnak északkelet, észak felé, de ezek mellett is lehet számítani napközben hosszabb-rövidebb napos időszakokra. Fokozatosan növekszik a záporok számossága, amelyekre a nap folyamán az ország több pontján is lehet számítani. A délies szél reggeltől főként a Dunántúlon és a keleti határ közelében ismét megerősödik, előbbi tájakon előfordulhatnak viharos széllökések is. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 14 és 20 fok között várható, de az Északi-középhegység tágabb térségében ennél több fokkal hűvösebb is lehet. Késő estére többnyire 3 és 13 fok közé hűl le a levegő.

Napközben egy melegfront hatása érvényesül, ami miatt a frontérzékenyek tünetei felerősödhetnek. Sokakat gyötörhet az időjárás miatt fejfájás, migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. Az erős szél a hőérzetünkre is hatással lehet, ami miatt a mértnél jóval hűvösebbnek érezhetjük az időt.