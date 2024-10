Orvosmeteo: fájdalmakkal teli napot hoz egy ciklon

Csütörtökön esős idő várható, ám a nap első felében lehetnek átmeneti csapadékszünetek. Nagyobb mennyiségű eső a nap második felében valószínű.

Többnyire erősen borult, esős időt tartogat a csütörtök. Fotó: Getty Images

A Dunántúlon, valamint az ország középső részében megélénkül az északi szél. A legenyhébb délutáni órákban 12 és 17 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 10 és 14 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma éjfélig a napi csapadékösszeg a déli országrészben, valamint az Alföld középső területein elérheti a 20 millimétert is.

30,1 fokot is mértek már ezen a napon

Az október 3-án valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -4,3 Celsius-fokot 2013-ban jegyezték fel Szécsény településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1985-ben mért eredmény tartja, amikor 30,1 fokot mutattak a hőmérők Mohácson.

Vérnyomásproblémák és ízületi fájdalmak a mai menün

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint jelenleg egy ciklon okoz változékony időjárást, az érzékenyeknél pedig kellemetlen tüneteket is kiválthat. Gyakori lehet ma a fejfájás, a vérnyomás-ingadozás, valamint az ízületi fájdalom is. A borult idő még holnap is kitart. A légnyomás most még emelkedik, majd csökkenni kezd.