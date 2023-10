Orvosmeteo: ismét melegfronttal indul a hét

Melegfronttal indul a hét, a Kiderül előrejelzése szerint napközben a 24 fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Nem tart azonban sokáig a melegedés, holnaptól ismét sok esőre és lehűlésre számíthatunk.

Hétfőn általában fátyolfelhős időre számíthatunk időnként szűrt napsütéssel, csapadék nélkül. Hazánk nyugati és északi részére olykor akár vastagabb felhőtömbök is sodródhatnak, amelyekből a Dunántúlon gyenge csapadék nem zárható ki. A déli, délnyugati szelet nagy területen kísérik élénk, főként az Észak-Dunántúlon erős, néhol viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 19 és 24 fok között alakul, de az északi völgyekben pár fokkal alacsonyabb értéket is mérhetünk.

Fejfájás gyötörhet sokakat hétfőn. Fotó: Getty Images

Egy melegebb légtömeg áramlott a Kárpát-medencébe, ennek is köszönhetően melegfronti tünetek jelentkezhetnek. Sokakat gyötörhet napközben fejfájás, migrén, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. A vérnyomásproblémával küzdők tünetei is tovább romolhatnak napközben. A frontérzékenyek panaszai várhatóan a következő napokban sem enyhülnek, az előrejelzés szerint a melegedést lehűlés követi majd, ami ismét sok ellemetlenséget okozhat.