Kedden csapadékra is számíthatunk az ország bizonyos pontjain, illetve egy hidegfront is felerősítheti a panaszokat - írja a Kiderül.

Az alacsonyszintű felhőzet tovább halad kelet, délkelet felé, emellett a magasabb légrétegekben is érkeznek felhőtömbök, de az Északi-középhegység tágabb térségét leszámítva legalább pár órás napsütésre van kilátás. Legfeljebb szitálás, gyenge eső néhol előfordulhat. Az északnyugatira forduló szelet az ország délnyugati felén általában élénk, néhol erős lökések kísérik.

Egy hidegfront is okozhat kellemetlenségeket. Fotó: Getty Images

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között várható, de a tartósabban borult vidékeken ennél több fokkal hidegebb lesz, míg a Dél-Dunántúlon 14, 15 fok körüli csúcsértékek is előfordulnak. Késő estére -2 és +9 fok közé hűl le a levegő, délnyugaton mérhetjük a magasabb, míg északkeleten az alacsonyabb értékeket.

Napközben egy hidegfront dominál majd, ami a frontérzékenyeknél okozhat kellemetlenségeket. Sokan tapasztalhatnak fejfájást, migrént, illetve a görcsös panaszok is felerősödhetnek. Az éjszakák még a legtöbb helyen továbbra is fagypont körül alakulnak, a hideg reggeleken pedig az ízületi fájdalmak is felerősödnek.