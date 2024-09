Orvosmeteo: frontra nem, de záporra van némi esély

Az északkeleti tájakon zavartalanul napos lesz az idő várható, de az ország többi részsén is sok napsütésre számíthatunk. Csupán kevés fátyolfelhő lehet az égen, illetve az ország délnyugati, nyugati felén gomolyfelhők is előfordulhatnak – itt délután egy-egy zápor is lecsaphat.

A péntek többnyire napos időt tartogat, de néhol egy-egy zápor is előfordulhat. Fotó: Getty Images

Ismét több helyen megélénkülhet a keleti, északkeleti szél. A legmelegebb délutáni órákban 20 és 25 Celsius-fok közötti értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 12 és 17 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma a kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem várható, ezért nincs érvényben az országban sem riasztás, sem figyelmeztetés.

-3 fokot is mértek már ezen a napon

A szeptember 20-án valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -3 Celsius-fokot 1922-ben jegyezték fel, Ásotthalom településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1917-ben mért eredmény tartja, amikor 36,1 fokot mutattak a hőmérők Túrkevén.

Megszűnnek a kellemetlen tünetek

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint számottevő fronthatás most sem terheli a szervezetünket, ez pedig különösen jó hír a frontérzékenyeknek. Jelenleg egy anticiklon határozza meg térségünk időjárását, így a frontokhoz köthető kellemetlen tünetek többsége enyhül, vagy akár meg is szűnik.