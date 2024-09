Orvosmeteo: ciklon és kettősfront jellemzi a pénteket

Reggel keleten, délig északkeleten is megnövekszik a felhőzet, majd nagyrészt erősen felhős, borult idő várható országszerte kiadós esővel, záporral - írja a Kiderül. Az ország keleti harmadán zivatarok is kialakulhatnak. Délutántól délnyugat felől szűnik a csapadék, és a déli részeken - átmeneti jelleggel - szakadozik a felhőzet is. Az északnyugati szelet a Dunántúlon erős, az Észak-Dunántúlon viharos lökések kísérhetik, míg az ország keleti felén a keleties szél élénkül meg, helyenként erős lökések is lehetnek.

Kettős fronthatás és zivatarok jellemzik a mai napot. Fotó: Getty Images

A legmagasabb nappali hőmérséklet a Tiszántúlon 23 és 28, a középső tájakon 16 és 23, míg a Dunántúlon 9 és 15 fok között alakul, a nyugati határ mentén mérhetjük a legalacsonyabb, míg az északkeleti határ mentén a legmagasabb értéket. Késő estére 8 és 18 fok közé hűl le a levegő.

Egy ciklon örvénylik felettünk, az előrejelzés szerint napközben kettős fronthatás okozhat kellemetlenségeket. A frontérzékenyek körében gyakoribbá válik a mégrén, fejfájás, és a görcsös panaszok is felerősödhetnek. A következő napokban kiadós eső mérsékli alacsony - közepes szintre a pollenterhelést. A csapadéksáv lassan mozog nyugat felé: a nyugati határszélen már csütörtök reggel, a középső országrészben csütörtök délután, a Tiszántúlon csak pénteken várható az érkezése.