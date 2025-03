A jövő héten visszatérnek az éjszakai fagyok

Az elemzés szerint a hét első három napján az ország délkeleti részén, csaknem felén többnyire 5-20 milliméter eső esett, északnyugaton azonban szinte semmi, csütörtökön pedig további 3-10, északkeleten 10-25 milliméter eső esett. A talaj felső 50 centiméteres rétege csaknem országszerte kedvező nedvességtartalmú, északnyugaton maradtak még mindig szárazabb részek. A legtöbb esőre ugyanakkor az Alföldön van szükség, arrafelé a mélyebb talajrétegek még nem töltődtek föl.

Az elmúlt hét második felében igen erős volt a napi hőingás, a maximumok jellemzően 20 Celsius-fok közelében alakultak, míg éjszakánként gyenge fagyok alakultak ki. A héten már megszűntek a fagyok, de a maximumok csak a tartósan borult és esős részeken estek vissza, az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet napi átlaga jelenleg már 10 fok közelében alakul. Az őszi vetések tavaszi fejlődése az elmúlt egy hét igen enyhe időjárásának következtében már megindult. A meleg után az eső is megérkezett és megérkezik az egész országban, mindez kedvező körülményeket teremt a fejlődéshez.

A repce jó állapotban vészelte át a telet, de az őszi kalászosoknál már nem ilyen egységes a kép, mert az őszi száraz időszakban vetett táblák közül sok lemaradt a fejlődésben, amit most kell behozniuk. A következő napokban többfelé kialakuló átmeneti vízborítást, a belvízfoltokat jó eséllyel ki fogják bírni az állományok. A korai csonthéjas gyümölcsfák nedvkeringése is megindult, a déli területeken már a virágzás is elkezdődött, míg északkeleten még csak megduzzadt rügyek vannak. A kajszi a rügypattanás fejlődési fázisában mínusz 4 Celsius foknál, a virágzás fázisában mínusz 2, mínusz 3 Celsius-foknál erősebb fagy estén már károsodik, így a jövő hétre várható, többnyire mínusz 2, mínusz 4 fok közötti fagyok a károkozás határán lesznek - írták.

Az előrejelzés szerint a héten még nagy területen eshet újabb 20-30 millimétert is meghaladó csapadék, azaz folytatódik a talaj feltöltődése, sőt elsősorban az északi, északkeleti területeken átmeneti belvízfoltok is kialakulhatnak. A jövő hét elején száraz és hideg, sarkvidéki eredetű légtömeg érkezik, így jelentősen csökken a hőmérséklet, a sok napsütés ellenére is csak 10 Celsius-fok körül valószínű a csúcsérték. Éjszakánként visszatérnek a fagyok, de mínusz 5 fok körüli minimumok inkább csak a fagyzugos, szélvédett területeken lehetnek.