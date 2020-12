Naponta ennyit kell mozogni ülőmunka mellett

A COVID-19-et egy másik világjárvány erősíti. Részletek itt.

A koronavírus-pandémia miatti korlátozások következtében többségünk jóval kevesebbet mozog, napjainkat otthon, az íróasztal, konyha és kanapé háromszögében töltjük - írja a metro.co.uk. Bár az izoláció csökkenti a fertőzésveszélyt, ezzel együtt egészségünknek alapvetően nem tesz jót. Ellensúlyozhatjuk azonban a problémát, ha megfogadjuk az Egészségügyi Világszervezet (WHO) útmutatásait, és több mozgással csökkentjük az ülő életmódból fakadó ártalmas hatásokat.

Otthon is végezhetünk rendszeres testmozgást az ülő életmód ellensúlyozására. Fotó: Getty Images

Megváltozott körülmények, több mozgás

A British Journal of Sports Medicine című szaklap különszámában megjelent WHO-ajánlás a fizikai aktivitásra és az ülő életmódra vonatkozó új, globális iránymutatás része. Emellett egy, szintén ebben a különszámban megjelent friss kutatás szerint több mozgással csökkenthető a tudósok által az ülőmunkával is kapcsolatba hozott korai elhalálozás kockázata is.

De vajon mit jelent a túl sok ülés? Hol lehet a határ? A különszám egyik társszerkesztője kiemelte, hogy ezt egyelőre nem határozták meg pontosan a kutatók, de a négy országból több mint 44 ezer fő bevonásával készült kutatásban tízórányi vagy azt meghaladó ülésnél húzták meg a limitet. A szakemberek szerint ennél a csoportnál jelentősen nagyobb volt az elhalálozás kockázata, különösen az inaktív alanyoknál.

Mennyi sporttal váltható ki az egész napos ülés?

Nos, a tudósok arra jutottak, hogy napi 30-40 perc mérsékelt vagy erőteljes intenzitású sport arra a szintre csökkenti az elhalálozás veszélyét, mint amit a keveset ülő csoport tagjainál mutattak ki. A WHO ajánlásában heti szinten 150-300 perc mérsékelt vagy 75-100 perc intenzív mozgást fogalmaz meg. De hangsúlyozzák, hogy bármennyi sport és bármilyen mozgásforma jobb a semminél. Számos olyan tevékenység közül válogathatunk, amelyeket a szobánkban, minimális tér- és eszközhasználat mellett is űzhetünk, kezdve a jógától és pilatestől a lépcsőzésen át a gyerekekkel vagy a kutyával való játékig.