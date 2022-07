A napos időszakok mellett többször lesz erősen felhős az ég, egy-két helyen, nayobb eséllyel keleten zápor, zivatar is kialakulhat. Erős északnyugati szél mellett 23, 29 fok közé melegszik a levegő. Szombaton újabb front már nem érkezik, de a távozó hidegfront mögött a fokozottan érzékenyeknél még kelentkezhet görcsös fejfájás, valamint hasi görcsösk is. A szeles időben a fejfájás másoknál is jellemző tünet lehet, illetve az erős légmozgás csökkenti a hő- és komfortérzetet. A hűvösebb reggelen átmenetileg kopásos eredetű ízületi bántalmak is felléphetnek. A vérnyomás-ingadozás egész hétvégén gyakori lehet. A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások:

Megterhelő hőség (Napi középhőmérséklet 25 fok felett várható)