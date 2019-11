Gyakori tévhitek a zsírégetésről

Tévhit: a kardiózás égeti a legjobban a zsírt

A kardiózás is egy módja a zsírégetésnek, ugyanakkor a súlyzós edzéssel összehasonlítva kevésbé hatékony, ha testzsír-százalékunkat szeretnénk csökkenteni. Éveken át élt a köztudatban, hogy a kardiótól fogyni, a súlyzózástól pedig izmosodni lehet. Van is benne igazság, ugyanakkor ha valaki zsírt akar égetni, akkor a súlyzós edzések javára érdemes beállítania az arányokat. Az izomépítés a fogyni vágyóknak különösen fontos, hiszen a súlyzózás során is égnek a kalóriák, és mivel az izommennyiség növekszik, anyagcserénk jobban fog pörögni, szervezetünk energiafelhasználása pedig megnő. Erre a célra egyébként a saját testsúlyos edzések is kiválóak.

Tévhit: egy zsírégető edzésnek legalább egyórásnak kell lennie

Nem a mennyiség a lényeg, hanem a minőség. Sokkal többet számít a gyakorlatok intenzitása és helyes kivitelezése. Már 20-30 percnyi edzés is elég lehet, ha megfelelő a technikánk - ha komolyabb céljaink vannak, a kezdéshez érdemes lehet személyi edző segítségét igénybe venni. A kulcs a rendszeresség és hogy pontosan hajtsuk végre a gyakorlatokat.

Az edzés hosszánál fontosabb az intenzitása

Tévhit: a súlyzózástól nagydarabok leszünk

Ez sem igaz - hogy valaki úgy nézzen ki, mint egy testépítő, speciális étrendre, tréningre, esetleg extra tesztoszteronra és egyebekre van szükség. Lényeg, hogy olyan súlyokkal dolgozzunk, amelyekkel nem esik jól 6 ismétlésnél többet csinálni. Ha így teszünk (a gyakorlatokból 3-4 kört végezve), akkor biztosak lehetünk benne, hogy csak formásabbak leszünk, és nem nagydarabok.

Tévhit: a zsírszegény táplálkozás elengedhetetlen a zsírvesztéshez

Nagyon fontos, hogy milyen zsírokról beszélünk. A telítetlen zsírsavakból igenis fontos, hogy rendszeresen fogyasszunk, a transzzsírok mennyiségét viszont minimálisra kell csökkenteni. Érdemes óvatosnak lenni olyan termékekkel, amelyeknek címkéjén az áll, hogy zsírszegények, mert sokhoz nagy mennyiségű cukrot adnak, hogy ízük jobb legyen.

Forrás: healthista.com