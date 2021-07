Gyakori hibák, amelyeket sportoláskor vétünk

Győzzük le az akadályokat!

Először is időt kell találnunk a sportra. Tervezzük meg úgy a hetünket, hogy közben a mozgásra szánt alkalmakkal ugyanúgy számolunk, mint más programokkal, és ezeket beírjuk a naptárunkba is. Másrészt a motiváció is kulcsfontosságú: jelentős mozgáskihagyás után sokak számára ezt valamilyen egészségügyi probléma, illetve annak legyőzése jelentheti. Mások viszont egy konkrét eseményre - például esküvőre - készülnek, és szeretnének a kitűzött dátumra jobb formába lendülni.

Motiválóak lehetnek a csoportos órák, illetve az is, ha edzőpartnerrel megyünk meghatározott időpontokban sportolni. Ez utóbbi az egyik legjobb módja annak, hogy ne gondoljuk meg magunkat az utolsó pillanatban - hiszen valaki vár ránk.

Ha inkább otthon maradnánk és egyedül állnánk neki, akkor számos applikáció és videó kínál kezdőknek is könnyen elvégezhető gyakorlatokat. Ehhez ráadásul új edzőruhákra vagy más felszerelésre sem lesz szükségünk. Aki mégis súlyokat szeretne emelgetni, annak néhány könyv, tejes- vagy vizesüveg is megfelelhet a célra. Az otthoni edzés előnyeiről és buktatóiról itt olvashat!

Kardió kifulladásig

Aki hosszú idő után szeretne újra úszni, biciklizni, futni vagy ellátogatni egy csoportos aerobikórára, annak nem árt tudatosítania magában, hogy eleinte néhány gyakorlat után jobban fog szuszogni, lihegni, sőt, talán végig sem tudja csinálni az edzést. A szakértők viszont azt javasolják, hogy ha alapvetően szeretjük az adott mozgásformát, akkor ne adjuk fel. Próbálkozzunk újra és újra, a rendszeresség ugyanis a test oxigénfelhasználásának javulásához vezet, valamint izmaink energiaellátása is egyre hatékonyabb lesz. Ezért egyre könnyebben mennek majd a gyakorlatok, ahogy az edzések utáni regenerálódás is felgyorsul.

A jóga erősebbé és rugalmasabbá teszi testünket. Fotó: 123rf

A jelszó: fokozatosság

Kezdőknek vagy újrakezdőknek gyakran ajánlják például a jógát. Ez egy nagyszerű mozgásforma arra, hogy erősebbé és rugalmasabbá tegyük testünket. Segíti a relaxációt, de a jógalégzés és különböző nehézségű pózok megismerését is. Attól viszont óva intenek a szakértők, hogy az első sikerélmények után rögtön órákig akarjuk gyakorolni a nehezebb pózokat. A jelszó - mint minden más mozgásformánál - itt is a fokozatosság.

Azoknak, akik jelentősebb mennyiségű túlsúlytól szeretnének megszabadulni, ízületeik védelmében is ügyelniük kell a fokozatosságra, illetve arra, hogy ne terheljék egyből a csípő-, térd- és bokaízületeiket. Nekik olyan sportokat ajánlanak, amelyek során a test deréktól lefelé kevesebb igénybevételnek van kitéve. Ilyen például a víziaerobik és a szobabicikli vagy az evezőgép használata. Némi súlycsökkenés és a kardiovaszkuláris funkciók javulása után pedig már több tempós gyaloglást vagy akár kocogást is be lehet iktatni az edzéstervbe.

Egészséges étrend nélkül elmarad a siker

Az egészséges étkezés nemcsak a súlycsökkentést segíti, hanem azt is, hogy megfelelő "üzemanyaghoz" jusson a testünk, ezáltal elég energiánk legyen a sportoláshoz. Fogyasszunk rostban gazdag ételeket - gyümölcsöket, zöldségeket, teljes kiőrlésű termékeket -, kerüljük viszont a finomított szénhidrátokat, például a fehér cukrot, fehér lisztet, fehér rizst és a cukros gabonapelyheket. Helyettesítsük ezeket zabkásával, répával, burgonyával.

A gyors változás ígérő "csodadiétáktól" pedig tartózkodjunk. Ezek általában bizonyos ételcsoportok fogyasztását korlátozzák (egy ideig), ezért nemcsak nehéz ezeket betartani, hanem hosszú távon jojó-effektushoz és számos egészségügyi problémához is vezethetnek.

Forrás: dailymail.co.uk