Edzés nélkül így égethetünk kalóriákat

Az egészséges táplálkozás és a rendszeres mozgás segít abban, hogy egészségesek maradjunk, és tartani tudjuk a súlyunkat, illetve leadjunk pár kilót, ha szükséges. Emellett pedig vannak olyan apróságok, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy edzés nélkül égessünk el néhány extra kalóriát. Ezeket a Brightside cikke foglalta össze.

Így égethetünk el 500 kalóriát Néhány egyszerű változtatás és könnyen elsajátítható új szokás is elég lehet ahhoz, hogy akár napi több száz kalóriával többet égessünk el - szigorúbb diéta és extra mozgás nélkül.

Segíthet a forró fürdő és a vaníliaillat

Egy forró fürdő nem csak arra jó módszer esténként, hogy relaxáljunk. Egy kutatás szerint ha 30-60 percet töltünk el egy kád jó meleg vízben, azzal extra kalóriákat is égetünk, és a forró zuhany is hasonló hatású. Ennek az az oka, hogy ilyenkor a testünknek több energiára van szüksége ahhoz, hogy képes legyen fenntartani a normál testhőmérsékletünket. Egy óra egy kád meleg vízben akár 130 plusz kalória elégetését is jelentheti.

A forró fürdő is segítheti a kalóriaégetést. Fotó: Getty Images

Nemcsak a meleg, hanem a hideg is lehet kalóriaégető hatású. Ha jéghideg vizet iszunk (persze csak ha bírja a torkunk), az szintén extra energiafelhasználásra készteti a szervezetünket, hiszen fel kell melegítenie testhőmérsékletűre, ami átmenetileg fokozza az anyagcserét. Hasonló hatást érhetünk el akkor is, ha lejjebb tekerjük a fűtést, és alacsonyabb hőmérsékletet teremtünk a lakásban, szobában, illetve ha hideg időben minél több időt töltünk a szabadban. Ilyenkor a szervezet szintén extra energiát használ fel a hőszabályozáshoz.

Az is hozzájárulhat a kalóriadeficithez, ha kevesebbet eszünk, különösen édességet. Ebben egy kutatás szerint a vaníliaillat is segíthet. Akár egy vaníliarudat szagolunk meg, akár a parfümünk vaníliás, akár vaníliás illóolajat párologtatunk, mind hozzájárulhat ahhoz, hogy kevésbé kívánjuk az édességet.

Extra motivációt adhat a takarításhoz, hogy házimunkával is viszonylag sok kalóriát égethetünk el, legyen szó akár a fürdő kitakarításáról, akár felmosásról, porszívózásról vagy ablakpucolásról. Iktassunk be minél gyakrabban házimunkát, mert ezzel két legyen üthetünk egy csapásra. Napi 3-5 bögre zöld tea elfogyasztása is sokat segíthet abban, hogy karcsúbbak legyünk. A benne lévő koffein és katekinek segíthetnek felpörgetni az anyagcserét és serkenteni a zsírbontást, illetve megkönnyíthetik, hogy megszabaduljunk a hasi zsírpárnáktól.