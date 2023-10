Ha arra a kérdésre keressük a válaszokat, hogy miért éri meg mozogni, akkor számtalan érv sorolható fel, gyakorlatilag gondolkodás nélkül. Azért, mert egészséges, mert karban tartja az elmacskásodásra hajlamos testet, azért, mert állóképességet, fittséget biztosít, azért, mert a támogatásával a súlykontroll is könnyedebben megvalósítható. Viszont kevesen érvelnek úgy, hogy azért, mert a szellemi kapacitások kiaknázásához is nagyban hozzájárulhat a rendszeres testedzés. Pedig kétségtelen, hogy ez a felvetés komoly jelentőséggel bír, és nagyon is megfontolásra érdemes.