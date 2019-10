Ne szégyellje: a kisajakplasztika nem is fáj

Frusztráció = műtét

Az intim plasztikára azért fel kell készülni

A női test legféltettebb titkai A női nemi szervek ismerete alapvető. Tanuljuk iskolában, szóba kerül nőgyógyásznál, mégsem vagyunk teljesen tisztában felépítésünkkel és működésünkkel. Néha szívesen kérdeznénk, de kínos! Ismétlés a tudás anyja! Kattintson a folytatásért!

Az intimplasztika miatt nem kell kellemetlenül éreznünk magunkat

Néhány napig még vigyázni kell

"Azt kell eldönteni, hogy, mennyire akadályozza meg abban, hogy teljes életet éljen. Azok az ilyen szempontból már motivált nők keresnek fel, akik merik vállalni a vélt fájdalmat, amely szerintük a műtéttel jár. Aztán sorra meglepődnek, hogy egy nappal a műtét után már nem is éreznek semmilyen fájdalmat" - meséli Dr. Jánky. "Emellett a műtét teljesen veszélytelen is, ha betartják azokat a tanácsokat és instrukciókat, amiket adok. Egy-két nappal a műtét után már vissza lehet térni a napi rutinhoz, 5-6 nappal utána pedig akár fokozottabb fizikai munkát (például álldogálást, futást) is betervezhet a páciens."Szakértőnk elárulta, hogya páciens részéről. Előtte egy nappal nem szabad intenzíven mozogni, koffeint vagy alkoholt inni sem érdemes, valamint a lázas vagy a fertőző betegeket is kerülni kell. Emellett mindenképpen szólnunk kell az orvosnak, ha valamilyen krónikus betegségünk van (például epilepszia vagy cukorbetegség), illetve ha rendszeres gyógyszeres kezelés alatt állunk, mivel ezek is befolyásolhatják a műtét menetét."Sokan szokták kérdezni, hogy mennyire szőrtelenítsenek műtét előtt. Azt javaslom, hogy maximum fazonigazítást tervezzenek be, mivela fertőtlenítő. Emellett krémet, kozmetikai szereket sem szabad előtte használni az érintett területen!" - tanácsolja a szakember. "Az viszont fontos, hogy a műtét ideje illeszkedjen a menstruációs ciklusba: előtte legalább 2-3 nappal fejeződjön be az előző menstruáció, utána pedig 9 napig ne legyen a következő, mivel 9 nappal a műtét után lesz a varratszedés, amely egyébként a műtéthez hasonlóan fájdalommentes."A műtétre mindenképpen olyan fehérneműben menjünk, amit nem sajnálunk, mivel a fertőtlenítő befoghatja. Emellett érdemes tisztaságügyi betétet is elrakni a csomagba! Mivel az érzéstelenítéses beavatkozás azonnal megtörténik, és utána mehetünk is haza, vigyünk magunkkal valakit, aki a beavatkozás után hazakísér, vagy rendeljünk taxit - ilyen állapotban, bármennyire is fájdalommentes a műtét, veszélyes az autóvezetés.Bár a műtét nem jár hosszú lábadozási idővel, utána egy-két napot érdemes otthon pihenve tölteni. Ilyenkor sem kell egész idő alatt csak feküdni, de óránként egy-két percre zselés hűtőpárnával nyugtatni kell a műtét helyét, azonban nem szabad közvetlenül a varratra tenni a párnát. Steril lapon, intimbetéten és bugyin keresztül lehet csak hűteni. A harmadik naptól már ülőmunkát, a negyedik-ötödik naptól pedig állómunkát is végezhetünk.