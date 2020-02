A normál hüvelyfolyás, vagy más néven méhnyaknyák funkciója részben az, hogy nedvesen és tisztán tartsa a hüvelyt, és megvédje a fertőzésektől. De szerepe van a fogamzásban is, elősegíti a megtermékenyítést, illetve a termékeny időszakban a spermiumok mozgását. A folyás mennyisége és állaga a ciklusunk során folyamatosan változik: van, hogy sűrűbb és krémesebb, míg például az ovuláció előtt nagyobb mennyiségű, hígabb, nyákos állagú. A nyák normál állapotban szagtalan, színe pedig fehér, vagy szinte átlátszó.

Mikor kóros a hüvelyfolyás?

A bővebb folyás tehát nem feltétlenül utal kóros folyamatokra. Az viszont már figyelmeztető jel lehet, ha nemcsak a folyás mennyisége, de a színe, szaga és az állaga is megváltozik. Ha pedig a megváltozott folyást egyéb tünetek is kísérik, mint például alhasi fájdalom, viszketés, fájdalmas közösülés, akkor nagy valószínűséggel valamilyen gombás vagy bakteriális fertőzést szedtünk össze. De honnan tudhatjuk, hogy melyikkel is állunk szemben?

A kellemetlen intim panaszok hátterében több kiváltó tényező is állhat. Fotó: iStock

Ismerjük fel a bakteriális vaginózist!

Az egyik leggyakoribb hüvelyfertőzés, a bakteriális vaginózis (BV), ami sok nőnek okoz kellemetlen napokat időről időre. A bakteriális vaginózis legjellemzőbb tünete a bőséges, híg, szürkésfehér színű, halszagú hüvelyfolyás, melyhez esetenként csípő, viszkető érzés is társulhat. A váladék jellegzetes szaga szex után még intenzívebbé szokott válni. A fertőzésnek leginkább a szexuálisan aktív nők vannak kitéve, de előfordulhat olyanoknál is, akik nem élnek szexuális életet.

Ismerjük fel a hüvelygombát!

A hüvelygomba szintén a gyakori kórképek sorát erősíti, és akár gyermekkorban is jelentkezhet. A gombás fertőzés tünetei jól megkülönböztethetők a bakteriális vaginózisétól. A hüvelygomba ugyanis fehér vagy sárgás színű, túrószerű folyással jár, amihez általában viszkető, égő érzés társul az intim területen, a szexuális aktus pedig gyakran csípő, égő érzéssel jár.

Mit okozhat hüvelyfertőzést?

Mindkét említett fertőzés oka a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása. Az egészséges hüvely kémhatása savas, ezt a kémhatást pedig az ott élő jótékony tejsavtermelő Lactobacillusok biztosítják. Ez a savas közeg nyújt védelmet a betolakodó kórokozók ellen. Ha azonban a Lactobacillusok száma valamilyen oknál fogva lecsökken, és savas helyett lúgossá válik a kémhatás, akkor ennek következtében gyengül az ellenálló képesség, és a hüvelyflórában egyébként is jelen lévő kórokozók akadálytalanul elszaporodhatnak. Míg a bakteriális vaginózist általában az E.coli baktérium elszaporodása okozza, addig a hüvelygombát a Candida gomba túlzott jelenléte váltja ki.

De mitől borulhat fel a hüvelyflóránk egyensúlya?

Sajnos sok mindentől. Kiváltó tényező lehet például a nem megfelelő - hiányos vagy éppen túlzásba vitt - intim higiénia, egy antibiotikum-kúra, a szexuális partnerek gyakori váltogatása, méhen belüli fogamzásgátló alkalmazása, vagy például az olyan káros szokások, mint a dohányzás, vagy az alkoholfogyasztás. De azt is érdemes tudni, hogy a változókori hormonális változások, illetve a cukorbetegség szintén befolyásolhatják a hüvelyflóra egyensúlyát.

Megóvhatjuk valahogy a hüvelyflóra egyensúlyát?

Szerencsére igen. Hüvelyflóránk egyensúlyának fenntartásáért már azzal is sokat tehetünk, ha a mindennapokban néhány apró szabályt betartunk.

Figyeljünk a megfelelő tisztálkodásra: a nemi szervek környékén ne használjunk illatosított kozmetikumokat.

A hüvelyi fertőzés gyakrabban fordulhat elő menstruációt követően, mert ilyenkor a hüvelyben lévő vér megváltoztatja a pH-értéket, ami pedig felboríthatja az egészséges egyensúlyt. Érdemes tampon helyett inkább betétet használni, és arra is figyeljünk, hogy a betétet gyakran cseréljük.

Az sem mindegy, milyen fehérneműt hordunk. Ha lehet, kerüljük a tangát, helyette válasszunk kényelmes, lehetőleg pamutból készült bugyikat.

Sportolás vagy úszás után mindig cseréljük le a vizes öltözéket tiszta, száraz alsóra.

A nyilvános vécéken soha ne üljünk rá az ülőkére.

Persze nem árt tisztában lenni azzal, hogy a baj akkor is megtörténhet, ha egyébként minden óvintézkedést megpróbálunk betartani. Ilyenkor sem kell azonban kétségbeesni, hiszen léteznek olyan gyógymódok, melyek segíthetnek megelőzni vagy kezelni a panaszainkat.

Vitagyn C - számoljunk le a bakteriális vaginózissal!

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz bakteriális hüvelyfertőzés kiegészítő kezelésére

A Vitagyn C tejsavas hüvelykrém nemcsak a bakteriális vaginózis megelőzésében segíthet, hanem enyhíteni tudja a már kialakult fertőzés tüneteit is. A Vitagyn C hüvelykrém kettős védelmet nyújt: gátolja a kórokozók megtelepedését, miközben megfelelő életteret biztosít a jótékony Lactobacillusok számára. Mindez egyedülálló összetételének köszönhető: a tejsavas hüvelykrém C-vitamin mellett ezüstöt és prebiotikumot is tartalmaz. A Vitagyn C hüvelykrém vény nélkül kapható, a dobozban pedig praktikus, egyszer használatos applikátorokat is találunk, amelyekkel pontosan és higiénikusan adagolhatjuk a szükséges mennyiséget.

Várandósság és szoptatás idején is biztonsággal lehet használni.

Micovag Plus - a hüvelygomba a múlté!

Patikában kapható gyógyászati segédeszköz hüvelygomba kiegészítő kezelésére

A patikában vény nélkül megvásárolható Micovag Plus hüvelykúp a hüvelygomba kiegészítő kezelésére javasolt készítmény. Egyik összetevője, a kamillából származó bizabolol nyugtató hatásának köszönhetően enyhíti a kellemetlen viszketést és égő érzést a hüvelyben. Bórsav- és tejsavtartalma révén normalizálja a hüvelyi pH-értéket, ezáltal kedvezőtlen feltételeket teremt a gombák megtelepedéséhez és szaporodáshoz. A Micovag Plus hüvelykúp szintén vény nélkül kapható a patikákban.