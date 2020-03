Karantén: ilyen legyen a hálószobánk

Azzal, hogy a járvány ellen hozott intézkedések miatt nagyon sokan maradnak otthon egész nap, olyan dolgokra is jut idejük, amit munkába járás mellett nem tudtak volna elvégezni, vagy komoly tervezgetés és elszánás után fogtak volna bele. A lakás átrendezése tipikusan ilyen feladat. Lehet, hogy egy helyiség, például a hálószoba nem néz ki jól, de ha a szemünk már megszokta, képesek és hajlamosak vagyunk elviselni. Ezért aztán úgy is hagyjuk, ahelyett, hogy alaposan átgondolnánk, hogyan alakíthatunk ki egy olyan helyet, ahová szívesen térünk be pihenni. Ehhez az első lépés a stressztkeltő elemek eltávolítása. A PureWow magazin lakberendezőktől származó tanácsai azt mutatják, hogy ennek kivitelezése nem is olyan nehéz. Lássuk, hogy mit kell kidobni!

A pihenéshez a hálószobában harmónia kell. A nyugalom a részletekben van - Fotó: Getty Images

Elektroszmog

Ha komolyan gondoljuk, hogy jól akarunk pihenni, akkor meg kell szüntetnünk az elektroszmogot. Soha ne szereltessünk vagy üzemeltessünk Wi-Fi routert a hálószobába. Továbbá, ha nincsenek velünk számítógépek, tabletek, okostelefonok vagy e-könyv olvasók (utóbbit, ha használjuk is az ágyban, vigyük ki elalvás előtt), akkor nem csak az erős elektromágneses sugárzástól kerülünk távolabb, de a kísértés is megszűnik, hogy a beérkező üzenetek jelezéseire felkapkodjuk a készülékeket. Ne feledjük, hogy a barátaink között mindig vannak éjszakai baglyok, akik nincsenek tekintettel az alvási szokásainkra. Az akkumulátoros készülékeink töltését időzítsük a nappali órákra, vagy éjszaka egy másik helyiségben dugjuk rá őket az elektromos hálózatra.

Világító ébresztőóra

Jópofa, ha a vekker a plafonra világítja, hogy hány óra van, s lefekvéskor még hangulatosnak is tűnhet. Ugyanakkor állandó esélyt ad arra, hogy rápislantsunk, s az agyunkat éber munkára késztessük. Nem mindenki fog ettől teljesen felébredni, de akik eleve rossz alvók jobb, ha nélkülözi az efféle kütyüket. A fény az alvást leginkább zavaró tényezők egyike, okosan bánjunk vele! Egy hagyományos vekker a szomszéd szobában, vagy egy ébresztésre beállított mobiltelefon szintén ott, sokkal jobb megoldás. Ha más családtagok, például a gyerekek zavarása nélkül ez nem oldható meg, akkor egy ébresztős rádió a hálószobában jó kompromisszum lehet.

Nagy tükröződő bútorok

A hálószobának csendesnek és nyugodtnak kell lennie, ahol pihenni és feltöltődni lehet. Ezért az olyan bútorok, amelyek túlságosan elveszik a teret, vagy nagy tükröződő felületeikkel még gyenge fény mellett is zavarhatják az alvást, nem a legjobbak a hálószobába. Ezért érdemes meggondolni például, hogy akarunk-e tükrös ajtókkal felszerelt gardróbot. De az biztos, hogy az üveges vitrinnek nincs itt helye. Jó ágy, ottomán, pihenőfotel, éjjeli szekrény, közepes méretű komód jöhet szóba.

Házigaléria? Inkább valahol másol

A sok kép jól nézhet ki egy helyiség falán, de megfontolandó, hogy a házigalériát a hálószobában kell-e berendezni. Ez nem a mozgalmasság, hanem a lenyugvás helye kell, hogy legyen. Ezért érdemes néhány olyan képet választani, ami ezt a célt szolgálja. Fontos a színharmónia, de megcélozhatjuk az érzelmi harmóniát is. Utóbbi esetben a családtagokról készült bekeretezett fotók is hozzájárulnak a kellemes hangulathoz, akár a falra akasztjuk őket, akár a komódra állítjuk.

Erős világítás

A hálószobában nem kell fényár. Lágyabb, intimebb világításra van szükség, amelyet álló vagy asztali lámpákkal érhetünk el. És persze szükség lehet jól fókuszáló olvasólámpákra is, amelyek a könyv lapjairól adnak szórt fényt. A lámpák nagyon dekoratívak lehetnek, egyensúlyt hozhatnak a térbe, ezért fontos, hogy a kiválasztásukkor a berendezendő helyiség harmóniáját vegyük figyelembe, és ne az uralkodó divatot vagy a webes árukeresők legjobb ajánlatait.

Unalmas ágynemű

Az ágy nem csak azért vonzhat, mert már nagyon fáradtak, álmosak vagyunk, hanem azért is, mert kellemes, hívogató képet mutat. Erről a textíliák gondoskodhatnak leginkább: az ágytakaró, és persze az ágynemű. Nem az a lényeg, hogy egy garnitúra egymáshoz passzoló darabjait húzzunk fel, hanem olyan kollekciót, amely jó hangúlatot áraszt, és szívesen belebújunk. Ha egy személyesebb érzést tudunk bevinni a hálószobába, az szintén segíteni fogja a pihenésünket.

Fénykizáró függönyök

Sokan a teljes sötétségre esküsznek, ezért este leeresztik a redőnyt vagy fénykizáró (blackout) függönyöket húznak az ablak elé. Ha nem nagy a külső fényszennyezés, akkor nem indokolt a teljes fény teljes kizárása. Jobb egy kis derengő fényt beengedni a hálószobába is. Ez lehetővé teszi, hogy amikor lezárul egy alvási ciklusunk, és átfordulunk a másik oldalunkra, félálomban azonosíthassuk, hogy hol vagyunk.

Az egészséges hálószoba, illetve a jóalvásalapvető ismérvei semmit nem változtak évszázadok óta. Mint ahogy az aludni vágyók igénye is máig változatlan a külvilág minél teljesebb kikapcsolására, a védettség érzésére, a hűvösebb hálóhelyiségben meleget nyújtó fekvőhelyre. Részletek!

Csupasz padló

A hálószobának kényelmesnek kell lennie, így a csupasz, hideg padlót is felejtsük el. Ha leterítünk egy szőnyeget, az nem csak a kényelem és az otthonosság érzetét hozza be a helyiségbe, de a jól megválasztott minta a térérzetet is növelheti. Az pedig a bónusz, hogy amikor kikászálódunk az ágyból, ha a szükség úgy hozza, esetleg az éjszaka közepén, akkor a talpunk a meleg takaró alól nem egy túlságosan nagy kontrasztot jelentő, kellemetlenül hideg felületre érkezik meg. A szőnyeget azonban rendszeresen poszívózni kell, rendszeresen tisztíttatni, hogy a poratkák és az egészségre káros anyagok ne gyűlhessenek fel benne.

Kondigépek

A kondigépek általában a lelkiismeretfurdalás következtében jelennek meg a hálószobákban. A vásárlási döntést igen gyakran az elhanyagolt testmozgás alapozza meg, de sokszor szinte új állapotban álldogálnak ezek az eszközök az ágyak mellett vagy a sarokban, és különféle ruhadarabok lógnak róluk. Azaz a kondigép többszörösen is stresszeli a tulajdonosát. A látvány eszébe juttatja, hogy még mindig nem mozog eleget, sajnálja a pénzt, amit az eszközre kiadott, látványossá teszi a rendetlenséget és elfogja a helyet. Ezért, ha lehet, tartsuk távol őket a hálószobától.