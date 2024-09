Fogamzásgátló spirál: ezek az előnyei és hátrányai

A spirál egy apró, T alakú eszköz, amelyet nőgyógyász tud felhelyezni a méhen belülre – olvasható a Clevelandi Klinika leírásában. Két nagyobb típusa érhető el ma, amelyek valamelyest hasonló folyamatokon keresztül akadályozzák meg a nemkívánatos teherbeesést. A spirál működésének alapja, hogy steril gyulladást generál a méhen belül, kedvezőtlen környezetet teremtve így a hímivarsejtek számára. Emiatt a spermiumok nem tudják elérni a petevezetékeket, sem pedig azokban a megérett petét, hogy megtermékenyítsék. Ezenkívül mind a rézszállal ellátott, mind a hormonkibocsátásra képes spirálok további fogamzásgátló mechanizmusokkal rendelkeznek.

A hormonális spirál egyes menstruációs panaszok enyhítésében is hasznos. Fotó: Getty Images

Maga az elnevezés is egyébként a műanyag eszközre spirálosan feltekert rézszáltól ered. A réz fokozza a szervezet gyulladásos reakcióját, így még ha a hímivarsejtek meg is tudnák termékenyíteni a petét, az akkor sem tudna beágyazódni a méhbe. A másik nagy típus a hormonális spirál, amelynek alsó szára kissé vaskosabb: innen szabadul fel ugyanis lassanként az eszközbe zárt szintetikus progesztin. Ez utóbbi a szervezetben természetes módon termelődő progeszteron mesterségesen előállított változata, hatására pedig a nyakcsatorna nyáktermelése megváltozik, valamint a méhnyálkahártya elvékonyodik. Ez egyrészt akadályt állít a hímivarsejtek elé, másrészt megnehezíti az esetleg mégis megtermékenyülő petesejt beágyazódását.

A spirál előnyei és hátrányai

Mindenekelőtt fontos hangsúlyozni, hogy a spirálok fogamzásgátló hatékonysága 99 százalékos, ráadásul beültetve éveken keresztül megőrzik hatékonyságukat. Ha az érintett nő mégis szeretne gyermeket vállalni, nőgyógyász segítségével bármikor eltávolítható az eszköz, amivel a hatása is rögtön megszűnik. A hormonális spirál emellett enyhíti az erős menstruációs vérzést, valamint az endometriózis okozta erős menstruációs görcsöket és fájdalmat. A spirálokra semmilyen gyógyszeres kezelés nincs kihatással, valamint szoptatási időszakban is biztonsággal alkalmazhatók.

Ami az érem másik oldalát illeti, érdemes megemlíteni, hogy a méhen belüli eszközök nem nyújtanak védelmet a szexuális úton terjedő fertőzésekkel (STI) szemben. Emiatt alkalmi együttlétek során szükség van párhuzamosan óvszer használatára is. A rézszálas spirál – főként a felhelyezést követő első hónapokban – súlyosbíthatja a menstruációs görcsöket és vérzést, míg a hormonális spiráltól átmenetileg rendszertelenné válhat, akár el is maradhat a menstrució. A felhelyezés során ritkán megsérülhet a méhfal, illetve kialakulhat fertőzés a beavatkozás nyomán. Végezetül az esetek kis százalékában elmozdulhat a spirál, különösen fiatal és gyermektelen nőknél. Ez újabb orvosnál tett látogatást tesz szükségessé.

Kinek nem ajánlott a spirál?

A spirál felhelyezését komplex nőgyógyászati kivizsgálás előzi meg. Az eszköz ugyanis nem alkalmazható sem aktív szexuális úton terjedő fertőzés, sem méhtest- vagy méhnyakrák fennállása esetén. Hasonlóképpen nem helyezhető fel spirál várandósság alatt. A rézszálas spirál esetében vizsgálni kell azt is, hogy a páciens nem allergiás-e a rézre, ahogy a Wilson-kór is kizáró ok. A hormonális spirál pedig nem ajánlott súlyos májbetegség megléte, sem mellrák vagy annak magas kockázata esetén.

Az első néhány napban a spirál felhelyezését követően menstruációs görcshöz hasonló fájdalom jelentkezhet, amihez szédülékenység, enyhe pecsételő vérzés is társulhat. A rézszálas eszköz a beültetés után azonnal hatékony fogamzásgátló hatással bír, míg a hormonális spirál esetén fontos kérdés a felhelyezés időzítése. Ha az a menstruáció alatt történik, akkor az eszköz azonnal működik, ellenkező esetben viszont nagyjából egy hetet várni kell a védekezés nélkül szexuális együttlétekkel.